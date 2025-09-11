Desni bek Seol Jung Vu tvrdi da su njegove riječi loše prenesene i da nije želio da napusti Crvenu zvezdu ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ponovo su u Beogradu, okupili su se nakon reprezentativne pauze i počeli pripreme za veoma naporan nastavak sezone. Pored obaveza na treninzima, defanzivac Seol Jung Vu iz Južne Koreje imao je još jedan zadatak - da demantuje izjavu koja se nedavno pojavila u medijima.

Kako su prenijeli južnokorejski mediji, Seol je istakao da je tokom ljeta žeio da napusti Crvenu zvezdu. Ta izjava privukla je mnogo pažnje u njegovoj rodnoj zemlji, ali i u Srbiji - pošto ga Zvezda nije prodala nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, iako su se brojni timovi interesovali. Desni bek Zvezde objasnio je da su njegove riječi pogrešno interpretirane.

"Kao fudbaler, oduvijek sam sanjao da igram na najvećim scenama. Tokom ljetnog prelaznog roka bilo je nekoliko timova koji su pokazali ozbiljno interesovanje za mene i bilo je nekih razgovora. Međutim, imao sam osjećaj da me nisu cijenili onoliko koliko sam očekivao, što je bilo pomalo razočaravajuće. Ipak, sa Svjetskim prvenstvom koje se igra sljedeće godine, odlučniji sam nego ikad da radim još više i da se dokažem u svom timu", rekao je Seol Jung Vu.

Vidi opis "Nisu me cijenili koliko sam očekivao": Seol se oglazio zbog priče o odlasku iz Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Prees Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Desni bek Crvene zvezde bio je ovog ljeta na meti Šefild junajteda, ali i još nekih evropskih timova koji su ga zapazili na mečevima Lige šampiona prethodne sezone. Pričalo se da bi engleski tim, koji se takmiči u Čempionšipu, mogao da isplati otkupnu klauzulu i za 5.000.000 evra obezbijedi potpis defanzivca sa kojim bi napao ulazak u Premijer ligu.

To se nije desilo, pa je Seol Jung Vu ostao fudbaler Crvene zvezde koja mu je prvi inostrani klub. Podsjećamo, Seol je godinama igrao za Ulsan u Južnoj Koreji, a sa tom ekipom osovjio je Ligu šampiona u Aziji. Kao fudbaler Crvene zvezde nastupio je na 51 utakmici, uz učinak od šest golova i 10 asistencija.