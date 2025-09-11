logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nisu me cijenili koliko sam očekivao": Seol se oglazio zbog priče o odlasku iz Crvene zvezde

"Nisu me cijenili koliko sam očekivao": Seol se oglazio zbog priče o odlasku iz Crvene zvezde

0

Desni bek Seol Jung Vu tvrdi da su njegove riječi loše prenesene i da nije želio da napusti Crvenu zvezdu ovog ljeta.

Seol Jung Vu htio da napusti Zvezdu Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ponovo su u Beogradu, okupili su se nakon reprezentativne pauze i počeli pripreme za veoma naporan nastavak sezone. Pored obaveza na treninzima, defanzivac Seol Jung Vu iz Južne Koreje imao je još jedan zadatak - da demantuje izjavu koja se nedavno pojavila u medijima.

Kako su prenijeli južnokorejski mediji, Seol je istakao da je tokom ljeta žeio da napusti Crvenu zvezdu. Ta izjava privukla je mnogo pažnje u njegovoj rodnoj zemlji, ali i u Srbiji - pošto ga Zvezda nije prodala nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, iako su se brojni timovi interesovali. Desni bek Zvezde objasnio je da su njegove riječi pogrešno interpretirane.

"Kao fudbaler, oduvijek sam sanjao da igram na najvećim scenama. Tokom ljetnog prelaznog roka bilo je nekoliko timova koji su pokazali ozbiljno interesovanje za mene i bilo je nekih razgovora. Međutim, imao sam osjećaj da me nisu cijenili onoliko koliko sam očekivao, što je bilo pomalo razočaravajuće. Ipak, sa Svjetskim prvenstvom koje se igra sljedeće godine, odlučniji sam nego ikad da radim još više i da se dokažem u svom timu", rekao je Seol Jung Vu.

Desni bek Crvene zvezde bio je ovog ljeta na meti Šefild junajteda, ali i još nekih evropskih timova koji su ga zapazili na mečevima Lige šampiona prethodne sezone. Pričalo se da bi engleski tim, koji se takmiči u Čempionšipu, mogao da isplati otkupnu klauzulu i za 5.000.000 evra obezbijedi potpis defanzivca sa kojim bi napao ulazak u Premijer ligu.

To se nije desilo, pa je Seol Jung Vu ostao fudbaler Crvene zvezde koja mu je prvi inostrani klub. Podsjećamo, Seol je godinama igrao za Ulsan u Južnoj Koreji, a sa tom ekipom osovjio je Ligu šampiona u Aziji. Kao fudbaler Crvene zvezde nastupio je na 51 utakmici, uz učinak od šest golova i 10 asistencija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Seol Jung Vu FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC