Srđan Blagojević nema nijednu dilemu pred Zvezdu: Ovo je tim Partizana za "vječiti" derbi

Trener Partizana nema nijednu dilemu pred "večiti" derbi protiv Crvene zvezde, a ponovo će verovati u mlade fudbalere koji su mu okosnica tima na početku sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana prvi okršaj protiv Crvene zvezde u novoj sezoni čekaju kao lider na tabeli, jer su zbog jednog odigranog meča više ispred najvećeg rivala. Ipak, trener Srđan Blagojević ulogu favorita prebacuje na crveno-bijelu stranu, ali mnogi će vam reći da u derbiju i nema pravog favorita. Sve je stvar trenutka, inspiracije i osjećaja, a samo jedan sekund mogao bi da riješi meč.

Svakako će Partizanova djeca, a biće ih mnogo na terenu, imati želju da derbi riješe u svoju korist! Prethodne sezone Partizan je na istom mjestu ubjedljivo poražen od najvećeg rivala (4:0), pa će ovo biti prilika da se nova generacija iskupi i obraduje navijače. Pretpostavlja se da će tribine biti gotovo pune, a sa tri strane svijeta navijaće se za crno-bijele. I imaće za koga, jer Blagojević na teren šalje Partizanovu djecu - one kojima najviše vjeruje od kako je u Humskoj.

Na golu Partizana biće iskusni Marko Milošević, najstariji prvotimac koji počinje utakmice za crno-bijele. Od kako je tokom ljeta stigao iz kragujevačkog Radničkog ustalio se među stativama i ne treba očekivati bilo kakvu promjenu - njegovo iskustvo daje samopouzdanje i momcima koji igraju u polju.

Posljednju liniju Partizana trebalo bi da čine crnogorski reprezentativci Milan Roganović i Marko Milić, zatim talentovani Nikola Simić koji je dijete kluba i nekadašnji reprezentativac Slovenije Mario Jurčević. Oni su u posljednje vrijeme uhvatili formu, iako odbrana i dalje nije u potpunosti po ukusu Srđana Blagojevića, koji smatra da Partizan dozvoljava previše šansi rivalima.

Ipak, neće se odlučiti za dva klasična zadnja vezna kako bi pomogao štoperima. Odlukom trenera Partizana defanzivni dio veznog reda trebalo bi da čine Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić, dok će šansu sa klupe čekati internacionalci Janis Karabeljov i Bibars Natho. Izraelac može da igra i ofanzivnije, ali je tamo Milan Vukotić - u ovom trenutku najraspoloženiji fudbaler Partizana. Njegova impresivna forma biće važan adut crno-bijelih protiv najvećeg rivala.

Zvezdu će po bokovima napasti Demba Sek i Nemanja Trifunović, dok je mjesto napadača rezervisano za Jovana Miloševića. Izuzetno talentovani golgeter, na pozajmici iz Štutgarta, imaće priliku da zatrese mrežu kluba koji ga je silno želio dok je nastupao za Vojvodinu. Tada nije došlo do transfera, a Milošević se ubrzo preselio u Njemačku. Srđan Blagojević će na klupi imati Andreja Kostića, džokera koji je ove sezone veoma raspucan na mečevima Superlige Srbije - on će gotovo sigurno dobiti šansu u nastavku susreta.

Dakle, da rezimiramo, sastav Partizana trebalo bi da bude: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.