Partizan drakonski kažnjen, odbijena žalba: Pet utakmica bez publike i ogroman udarac na budžet

RK Partizan nije uspio da izbori smenjenje ogromne kazne.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

EHF potvrdio je žestoku kaznu koju je izrekao RK Partizan za propuste u organizaciji i nerede na meču protiv AEK-a koji je odigran u Beogradu, u okviru četvrtfinala EHF kupa. U potpunosti je odbijena žalba crno-bijelih, pa će morati da igraju pet mečeva bez prisustva publike na domaćem terenu u okviru EHF takmičenja, uz ogromne finansijske sankcije.

Takođe, crno-bijeli su kažnjeni sa dvije utakmice uslovno, uz prijetnju da ovakve ispade ne ponove u naredne dvije godine. Finansijske sankcije su rigorozne, pošto je Partizan kažnjen sa 15.000 evra zbog "neprimjerenog i izuzetno opasnog ponašanja gledalaca".

Pogledajte 00:51 RK Partizan, AEK, navijači, rukomet Izvor: Kurir Izvor: Kurir

RK Partizan će platiti kaznu od 4.500 evra zbog isticanja političkog transparenta od strane navijača, uz taksu za žalbu koja iznosi 1.070 evra. Sve u svemu, rukometaši Partizana će morati bez podrške navijača protiv češkog prvaka Karvine u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope, kao i u grupnoj fazi pomenutog takmičenja ako uspiju da se kvalifikuju.

Podsjetimo, na Banjici su odjekivali topovski udari, pa su igrači AEK-a napustili teren i tražili novi termin za utakmicu, da bi crno-bijeli nakon penala eliminisani na neutralnom terenu. Ništa miroljubivija atmosfera nije bila ni u Grčkoj, ali nikakvih kazni niti prekida nije bilo.