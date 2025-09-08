"Kad se tu uđe, teško se izlazi": Partizan u grupnoj fazi Lige Evrope!

Đorđe Ćirković je uveo Partizan u Ligu Evrope, a tu će morati da se sastane sa Nekseom iz Našica, kao i Ademar Leonom i Kadetenom.

Rukometaši Partizana igraće grupnu fazu Lige Evrope! Nakon pobjede nad Karvinom na Banjici (31:27), crno-bijeli su slavili i u Češkoj istom razlikom (26:30) i tako obezbijedili jesen u drugom po jačini evropskom takmičenju.

Sada će crno-bijeli u grupnoj fazi igrati sa ekipama švajcarskog Kadeten Šafhauzena, hrvatskim Nekseom iz Našica i španskim velikanom Ademar Leonom. Prvo kolo crno-bijele čeka 14. oktobra, a grupna faza biće gotova krajem novembra.

Zaslužene pobjede, ušli smo u visoko društvo

Poslije velikog uspjeha crno-bijelih na startu takmičarske sezone i plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, svoje utiske prenijeli su trener Đorđe Ćirković i srednji bek Miha Kotar.

"Čestitke svim ljudima u klubu, igračima i našim navijačima. Želim da se zahvalim ovoj grupi koja je večeras dala ogromnu podršku i bila glasnija od ostatka hale. Mislim da smo potpuno zasluženo došli do obje pobjede u dvomeču. Imali smo potpunu kontrolu. Možda je i domaćin večeras malo podbacio u nekim segmentima, ali najvažnije je da smo mi sada ušli u društvo klubova koji čine visoku srednju klasu evropskog rukometa. Kada se tu uđe, teško se izlazi. To sada i tim, a i sve ljude u klubu, obavezuje na dodatni rad i trud. Dobro je da je takmičarska godina krenula sa ostvarivanjem jednog važnog cilja."

Miha Kotar se takođe zahvalio navijačima na velikoj podršci.

"Čestitam mojim momcima i stručnom štabu na ovoj važnoj pobjedi i plasmanu u Ligu Evrope. Bila je jako teška utakmica i želim da se zahvalim navijačima koji su došli u velikom broju. Prvo poluvreme je bilo egal, u drugom smo uspjeli da se odlijepimo i potpuno zasluženo izborimo dalji plasman."

