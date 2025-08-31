Partizan na korak od Lige Evrope: Pred praznim tribinama dali četiri gola više, sad samo da ih sačuvaju

Rukometaši Partizana su na korak od plasmana u Ligu Evrope nakon pobjede nad Karvinom u prvom meču kvalifikacija.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana nadigrali su ekipu Karvine u prvoj utakmici specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope – 31:27 (16:15). Crno-bijeli su maksimalnu prednost stekli minut prije kraja i mogu biti zadovoljni rezultatom pred revanš koji se igra 6. septembra od 18 časova u Češkoj.

Najefikasniji u crno-bijelom dresu bili su Crnoglavac sa šest i Simo Šijan sa pet pogodaka. U redovima Karvine istakao se Jonas Patzel, sedmostruki strijelac. Golman Andrej Trnavac zabilježio je devet odbrana, dok je tandem na golu prvaka Češke, Kostalek – Mokros, zajedno upisao 11 odbrana.

PARTIZAN ADMIRALBET: Crnoglavac 6, Kaba 1, Šotić 2, Ilie 3, Ivanov 1, Trnavac (9 odbrana), Kotar 1, Ratković, Šijan 5, Mićić 2, Popović 3, Nikolić 2, Stanković 3, Jevtić, Zorić, Anđelković 2.

KARVINA: Mokros (4 odbrane), Bliznjuk 4, Prasivka 3, Patzel V. 4, Kostalek (7 odbrana), Uzek, Harabis 2, Solak 1, Skalicki 1, Siroki 2, Kristek, Nantl 3, Bajer.

Mogu da budem zadovoljan sa četiri gola prednosti

Trener Đorđe Ćirković je po završetku meča istakao da je zadovoljan rezultatom, ali je svjestan da tim ima na čemu da poradi do revanša.

"Rezultatom mogu da budem zadovoljan jer smo u posljednjem minutu prvi put stekli četiri gola prednosti. Dosta nervozna utakmica, bez ikakve potrebe. Trebalo je da ostanemo mirni, ali usljed nekih odluka i načina na koji nas tretiraju, uz prazne tribine, povredu Iliea i virus koji nas je snašao, razumljivo je zašto je do te nervoze došlo. Da bismo na gostovanju potvrdili ovaj rezultat, potreban nam je taktički znatno kvalitetniji meč. Ova ekipa hoće da radi, ne pruža otpor i nama treninzi do revanša mogu mnogo da pomognu. Vidim i osjećam kod ovog tima da će stvari vremenom da legnu. Sve ono što smo vidjeli u analizi Karvina je pokazala danas. Očekujem samo da nas sa jačom energijom pritisnu tamo. Imaćemo i mi podršku Grobara u Češkoj, a nama sto navijača znači kao da je puna hala zbog svega što doživljavamo."