logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda smijenila trenera: Poslije ovih riječi i posljednjeg mjesta na tabeli, Žikica je bivši

Crvena zvezda smijenila trenera: Poslije ovih riječi i posljednjeg mjesta na tabeli, Žikica je bivši

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Žikica Milosavljević više nije trener Crvene zvezde.

Žikica Milosavljević više nije trener Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Nakon samo jedne pobjede u prvih osam kola Arkus lige i posljednjeg mjesta na tabeli, Crvena zvezda je promijenila trenera. Poslije poraza od Proletera (26:27) u derbiju začelja, završena je saradnja sa Žikicom Milosavljevićem.

"Rukometni klub Crvena zvezda obavještava javnost da Žikica Milosavljević više nije trener našeg kluba. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Žikici na profesionalnom radu, posvećenosti i doprinosu koji je pružio tokom svog mandata na klupi Crvene zvezde. Želimo mu mnogo uspjeha i sreće u daljoj trenerskoj karijeri", navodi se u saopštenju kluba.

Ko je Žikica Milosavljević?

Izvor: MN PRESS

Legendarno desno krilo srpske reprezentacije Žikica Milosavljević je igračka legenda Crvene zvezde. Nastupao je za ovaj klub od 1994. do 1999. godine, a bio je trener Zvezde u sezoni 2020/21. Sa selekcijom SRJ osvojio je dvije bronze na svjetskim i jednu na evropskom prvenstvu. Osim u Zvezdi, igrao je za Dinamo iz Pančeva, Metalopalstiku, Bosnu, kao i Celje, Valjadolid... Sa Zvezdom ima tri osvojene titule i dva kupa kao igrač.

Šta je rekao o aktuelnoj situaciji u klubu?

Proleter - Crvena zvezda
Izvor: YT/ARKUS liga

"Situacija se mijenja, najviše zavisi od finansija, gradova i ljudi koji vode klubove. Ako oni nemaju razumijevanja za to, da ovakvi velikani nemaju sponzore i određena sredstava da se ovakvi velikani dignu i vrate u vrh srpskog rukometa, mi malo tu možemo da uradimo. Vidite sa kakvim kadrom radimo. Oni koji imaju novca, ti su gore", rekao je Milosavljević nakon poraza od Proletera. 

Crveno-bijeli naredni meč igraju u subotu od 19.30 protiv Jugovića u Šumicama, a zatim slijedi gostovanje Šamotu 15. novembra. Vidjećemo ko će voditi tim u ta dva jako bitna meča u borbi za opstanak. Za sada je Crvena zvezda pobijedila samo Radnički iz Kragujevca na svom terenu u drugom kolu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Crvena zvezda Rukomet Žikica Milosavljević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC