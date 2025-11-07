Crvena zvezda smijenila trenera: Poslije ovih riječi i posljednjeg mjesta na tabeli, Žikica je bivši

Žikica Milosavljević više nije trener Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Nakon samo jedne pobjede u prvih osam kola Arkus lige i posljednjeg mjesta na tabeli, Crvena zvezda je promijenila trenera. Poslije poraza od Proletera (26:27) u derbiju začelja, završena je saradnja sa Žikicom Milosavljevićem.

"Rukometni klub Crvena zvezda obavještava javnost da Žikica Milosavljević više nije trener našeg kluba. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Žikici na profesionalnom radu, posvećenosti i doprinosu koji je pružio tokom svog mandata na klupi Crvene zvezde. Želimo mu mnogo uspjeha i sreće u daljoj trenerskoj karijeri", navodi se u saopštenju kluba.

Ko je Žikica Milosavljević?

Izvor: MN PRESS

Legendarno desno krilo srpske reprezentacije Žikica Milosavljević je igračka legenda Crvene zvezde. Nastupao je za ovaj klub od 1994. do 1999. godine, a bio je trener Zvezde u sezoni 2020/21. Sa selekcijom SRJ osvojio je dvije bronze na svjetskim i jednu na evropskom prvenstvu. Osim u Zvezdi, igrao je za Dinamo iz Pančeva, Metalopalstiku, Bosnu, kao i Celje, Valjadolid... Sa Zvezdom ima tri osvojene titule i dva kupa kao igrač.

Šta je rekao o aktuelnoj situaciji u klubu?

Proleter - Crvena zvezda

Izvor: YT/ARKUS liga

"Situacija se mijenja, najviše zavisi od finansija, gradova i ljudi koji vode klubove. Ako oni nemaju razumijevanja za to, da ovakvi velikani nemaju sponzore i određena sredstava da se ovakvi velikani dignu i vrate u vrh srpskog rukometa, mi malo tu možemo da uradimo. Vidite sa kakvim kadrom radimo. Oni koji imaju novca, ti su gore", rekao je Milosavljević nakon poraza od Proletera.

Crveno-bijeli naredni meč igraju u subotu od 19.30 protiv Jugovića u Šumicama, a zatim slijedi gostovanje Šamotu 15. novembra. Vidjećemo ko će voditi tim u ta dva jako bitna meča u borbi za opstanak. Za sada je Crvena zvezda pobijedila samo Radnički iz Kragujevca na svom terenu u drugom kolu.