Trenera crno-bijelih pitali za meč Hrvata: "Partizan neće da kalkuliše, to nije sportski"

Rukometaši Partizana bi i prije svog meča sa Ademar Leonom mogli da se plasiraju u drugu fazu Lige Evrope, ali Đorđe Ćirković o tome ne razmišlja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rukometaši Partizana otputovali su u Španiju na utakmicu četvrtog kola grupne faze Lige Evrope protiv Ademar Leona. Crno-bijeli će na dan utakmice održati trening, a od 20:45 ih čeka revanš sa španskim velikanom.

Nakon pobjeda u meču ove dvije ekipe na Banjici i nevjerovatne odbrane ekipe iz Beograda trener Đorđe Ćirković ističe da je najbitnije da je sve u rukama crno-bijelih. Čak i da Kadeten dobije Nekse i tako "gurne" crno-bijele u drugu fazu, neće to uticati na izdanje Partizana.

"Pošto postoje određene kalkulacije, utakmica između Kadetena i Neksea je takođe vrlo bitna za nas i dobro je što se igra prije naše. U slučaju pobjede Švajcaraca, naš susret sa Ademar Leonom postaje rezultatski nevažan i meč sezone će biti protiv Neksea. Svakako ćemo već na zagrijavanju znati koliko nam je duel sa Špancima važan, ali mi smo ekipa koja ne zna da pravi kalkulacije, iz sportskih razloga to nećemo raditi, jer se uvijek obije o glavu. Probaćemo da se prikažemo u najboljem mogućem svetlu, da odigramo još kvalitetnije nego pre sedam dana i da osvojimo bodove. Igramo u rukometnoj sredini, gdje publika vrši konstantan pritisak tokom 60 minuta i mnogo hrabrije i agresivnije igraju kod kuće. Jasno je da će nam biti potrebna ista energija kao u Beogradu, ali uz dodatni kvalitet", rekao je on.

Šta kaže Trnavac?

Izvor: MN PRESS

Golman Andrej Trnavac bio je jedan od najboljih pojedinaca na prethodnom susretu Partizana i Ademar Leona. Čuvar mreže crno-belih smatra da njegov tim može da odigra na još višem nivou.

"Veoma bitna utakmica za nas, koja može odlučiti o daljem prolasku. Znamo šta možemo da očekujemo od ekipe iz Španije, znamo šta mi možemo. Trenirali smo, spremali se, idemo na pobedu i nadam se da će sve proći u najboljem redu. Ne smemo da imamo puno tehničkih grešaka, jer Španci igraju takvu odbranu da kažnjavaju greške i daju dosta lakih golova iz kontre. Mislim da će nam za dva boda trebati još bolja igra od one u Beogradu."

Crno-bijeli su trenutno drugi u grupi sa četiri boda, koliko ima i Kadeten. Na trećem mjestu je Nekse sa tri boda, dok su Španci posljednji sa jednim osvojenim bodom.