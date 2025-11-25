Partizan preko Hrvata na korak do Top 16 faze: Velika pobjeda crno-bijelih u Ligi Evrope

Rukometaši Partizana ostvaili važan trijumf protiv Neksea iz Našica

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana pobijedili su Nekse u Beogradu i došli na korak do plasmana u Top 16 EHF Lige Evrope. Crno-bijeli su trijumfovali rezultatom 30:27 (15:12, 15:15) i poslije pet odigranih utakmica zauzimaju prvo mjesto na tabeli, uz odigrani meč više od švajcarskog tima Kadeten.

Partizan 6 bodova Nekse 5 Kadeten 4 Ademar 3

Plasman u sljedeću fazu izboriće dvije prvoplasirane ekipe, a crno-bijeli će u posljednjem kolu 2. decembra gostovati u Švajcarskoj.

Crno-bijeli su u prvom meču protiv Neksea u gostima doživjeli poraz (22:30), a u revanšu u Beogradu ove večeri slavili su uz prisustvo navijača, kojima je bila dozvoljeno da se vrate nakon isteka suspenzije. Pogledajte kako je izgledao meč Partizan - Nekse: