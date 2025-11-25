logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan preko Hrvata na korak do Top 16 faze: Velika pobjeda crno-bijelih u Ligi Evrope

Partizan preko Hrvata na korak do Top 16 faze: Velika pobjeda crno-bijelih u Ligi Evrope

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Partizana ostvaili važan trijumf protiv Neksea iz Našica

Rukometaši Partizana savladali Nekse u Ligi Evrope Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana pobijedili su Nekse u Beogradu i došli na korak do plasmana u Top 16 EHF Lige Evrope. Crno-bijeli su trijumfovali rezultatom 30:27 (15:12, 15:15) i poslije pet odigranih utakmica zauzimaju prvo mjesto na tabeli, uz odigrani meč više od švajcarskog tima Kadeten.

  1. Partizan 6 bodova
  2. Nekse 5
  3. Kadeten 4
  4. Ademar 3

Plasman u sljedeću fazu izboriće dvije prvoplasirane ekipe, a crno-bijeli će u posljednjem kolu 2. decembra gostovati u Švajcarskoj.

Crno-bijeli su u prvom meču protiv Neksea u gostima doživjeli poraz (22:30), a u revanšu u Beogradu ove večeri slavili su uz prisustvo navijača, kojima je bila dozvoljeno da se vrate nakon isteka suspenzije. Pogledajte kako je izgledao meč Partizan - Nekse: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Partizan Nekse EHF Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC