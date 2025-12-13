logo
Ognjenović pred gostovanje Rudara u Banjaluci: "Tu smo da napravimo iskorak i budemo bolji"

Ognjenović pred gostovanje Rudara u Banjaluci: "Tu smo da napravimo iskorak i budemo bolji"

Autor Haris Krhalić
0

Trener Rudara iz Prijedora Perica Ognjenović najavio je gostovanje svoga tima u Banjaluci.

Perica Ognjenović najava Borac Rudar Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Na pres konferenciji šef stručnog štaba Rudara Perica Ognjenović, osvrnuo se na remi (1:1) protiv Sloge, ali i na izazovan okršaj koji njegov tim očekuje u 19. kolu Premijer lige BiH protiv lidera šampionata – banjalučkog Borca.

Rudar je u Doboju bio na korak od prve gostujuće pobjede ove sezone, ali su se na kraju morali zadovoljiti bodom.

Problem za Ognjenovića su i izostanci pa tako čak šest igrača neće imati pravo nastupa protiv Borca zbog akumuliranih žutih kartona. Tako u Banjaluku neće doputovati Tarik Ramić, Petar Gigić, Garsija Mohedano, Alvaro Ronsal, Kamilo Puentes i Fernan Lopez.
Uprkos svemu, Ognjenović ističe veliko zadovoljstvo igrom i pristupom svojih fudbalera.

"Ja sam prezadovoljan kako su momci odgovorili i u prvom i u drugom poluvremenu u Doboju – zalaganjem i taktičkim stvarima koje smo spremali. Čak smo bili i pozitivno iznenađeni koliko su momci u svim pogledima taktičkih zahtjeva odradili kako treba", rekao je Ognjenović.

Ognjenović poručuje da je vrijeme za iskorak.

"Tu smo da napravimo iskorak i budemo bolji. Ne postoji tim koji ti ‘leži’. Kukanja nema – moramo izaći i odigrati. Vjerujem u ove momke, treniraju vrijedno i sigurno su željni šanse da pokažu svoje znanje", naglasio je strateg Rudara.

Zbog velikog broja kartona, stručni štab će biti primoran na taktičke i kadrovske rotacije.

"Sama promjena igrača uslovljava promjene u igri. Da li će to biti taktičke ili personalne promjene? Kada stavite igrača drugog profila na istu poziciju – automatski se mijenja igra. Spremićemo ono što smatramo najpametnijim", poručio je Ognjenović.

Susretima 19. kola završava se prvi dio sezone u Premijer ligi BiH. O planovima tokom pauze Ognjenović je rekao:

"Nadam se da će nam ova pauza donijeti malo mira da analiziramo gdje nisu stvari bile dobre i da popravimo igrački kadar. Cilj je da u drugi dio uđemo kao stabilna ekipa."

