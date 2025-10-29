logo
Novi otkaz za Simona Rožmana: U Osijeku se zadržao kraće nego u Sarajevu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slovenački trener nije se dugo zadržao na "Koševu", a još kraće je bio trener hrvatskog prvoligaša.

Simon Rožman dok je bio trener Sarajeva Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Simon Rožman više nije trener Osijeka, saopštio je hrvatski klub.

Nekadašnji trener Sarajeva, koji je na "Koševu" proveo tek deset mjeseci, još kraće je bio trener Osijeka. On je na klupu hrvatskog prvoligaša stigao u martu, ali već nakon sedam mjeseci dvije strane se rastaju.

"Simonu i cijelom njegovom stručnom štabu ovim putem želimo da zahvalimo na svemu što su pružili Klubu - ne samo znanje i iskustvo, nego i ljudske vrijednosti koje su svakodnevno pokazivali. Ostaje žal za boljim rezultatima, ali moramo gledati naprijed i nastaviti ovu borbu! Svima želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!",saopšteno je iz Osijeka.

Inače, nakon 11 odigranih kola u HNL-u, Osijek je na pretposljednjem mjestu, sa samo dva trijumfa koliko ima i posljednjeplasirani Vukovar. Osječani su u seriji od tri prvenstvena poraza, a posljednji trijumf zabilježili su prije mjesec dana, kada su kao gosti minimalnim rezultatom porazili Goricu.

Tagovi

Simon Rožman NK Osijek HNL

