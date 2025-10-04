Šibenik reagovao na glasine o finansijama: Kultni hrvatski klub otkrio istinu

Nedavno su se pojavile vijesti da bi Šibenik, poslije 93 godine, mogao otići u stečaj i zaborav, ali se klub oglasio hitnim saopštenjem za javnost i demantovao glasine.

Izvor: Screenshot/Instagram/@hnk.sibenik

Kultni hrvatski klub Šibenik nastao je 1932, a 93 godine kasnije nalazi se pred stečajem i gašenjem. Međutim, klub se oglasio hitnim saopštenjem i naveo da Šibenik neće odustati, bez obzira na težak period koji je pred ekipom.

"Poštovani navijači, prijatelji kluba i šira sportska javnosti,

Posljednjih dana pojavile su se priče o gašenju našeg kluba i prestanku njegovog djelovanja. Želimo jasno i nedvosmisleno poručiti - HNK Šibenik ne prestaje s djelovanjem! Iako su ovo izazovni trenuci, nema stajanja. Šibenik nikada nije bio taj koji se povlači.

Naš Šibenik uskoro obilježava 93 godine postojanja - gotovo jedno stoljeće tradicije, sportskih uspjeha i neizbrisivih emocija. Upravo zato nas žalosti kada se šire netačne informacije koje narušavaju ugled i vrijednost kluba.

Istina je da prolazimo kroz zahtjevne trenutke, ali uprkos svemu nastavljamo djelovati i graditi budućnost. Zahvaljujući predanosti našeg stručnog štaba, trenera i svih zaposlenih, Šibenik ide naprijed i ostaće važan dio sportskog i društvenog života našeg grada.

Najveća snaga HNK Šibenik oduvijek su bili njegovi navijači. Vaša vjernost i podrška daju nam dodatni motiv da budemo bolji i istrajniji. Pozivamo vas da budete uz nas već u ponedjeljak u Biogradu, gdje u 16 sati igramo protiv Primorca.

HNK Šibenik je više od fudbalskog kluba - to je ponos, tradicija i simbol zajedništva koji traje od 1932. godine. I trajaće još dugo", navodi se u saopštenju.

Šta kažu navijači?

Kako prenosi "Index", u gradu se već govori o tome da je odlazak kluba u istoriju već izvjestan. Priču dodatno potvrđuje i poruka, koju kako navode, šalju navijači kluba. "Dan koji niko nije htio vjerovatno je blizu, HNK Šibenik skoro 100 posto ide u stečaj, utakmica u Biogradu je skoro/vjerovatno posljednja utakmica našeg kluba i svi koji mogu uzeti slobodan dan ili izaći s posla neka to učine, cilj je da ode što veći broj navijača i simpatizera, da se dostojanstveno pozdravimo s klubom starim 93 godine", glase WhatsApp poruka koja kruži gradom.

Šibenik bi u ponedjeljak trebalo da odigra posljednju utakmicu, u Biogradu na Moru, kod domaćina Primorca. Na taj način, doskorašnji prvoligaš, oprostiće se od navijača i tamošnjih simpatizera.

Ovaj klub je na kraju minule sezone ispao iz prve lige, potom ostao bez licence za profesionalno takmičenje, pa je prebačen u četvrtu ligu, odnosno Treće NL Jug u kojoj trenutno ima devet bodova iz šest utakmica.

Kako ovaj medij prenosi, ljetos je gradonačelnik Šibenika Željko Burić nakon sastanka sa vlasnikom kluba Željkom Karajicom odlučio da se ne ide u stečaj, već da klub pod istim vlasnikom krene ispočetka. Međutim, omladinska škola je u štrajku, a s obzirom na to da niko nije primio platu od početka sezone, kraj je sve izvjesniji. Trenutno u klub dolaze samo sportski direktor Stipe Bačelić-Gregić i momci iz prvog tima, kao i njihov trener Marin Oršulić, dok se vlasnik ne pojavljuje.

Šta će se dogoditi poslije stečaja?

U slučaju da se zaista dogodi da fudbalski klub ode u stečaj, on će biti treći koji će u ovom gradu ostati samo sportski simbol. Prethodno su zatvoreni košarkaški i vaterpolo klub. U međuvremenu, oformljeni su novi klubovi, takozvani "feniks klubovi", ako to bude slučaju i sa fudbalskim, on će morati da krene od najnižeg ranga, petog.