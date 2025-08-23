Gasperinijeva era počela pobjedom: Brazilac koji obožava Ramba Petkovića vodio Romu do prvog trijumfa

Potpuno zasluženo "vučica" na otvaranju sezone savladala Bolonju.

Sad već tradicionalno rasprodati "Olimpiko" svjedočio je početku jedne nove ere - Đan Pjero Gasperini debitovao je pobjedom na klupi Rome. Savladana je Bolonja 1:0, a po prikazanoj igri može se reći potpuno zasluženo.

Dominirala je "vučica" svih 90 minuta, potpuno onesposobila rivala da zaprijeti golu Mileta Svilara, dok su se nizale prilike pred golom Lukaša Skorupskog, nekadašnjeg golmana Rome, koji redovno izuzetno dobro brani na stadionu u Rimu.

Iako je tim Vinćenca Italijana izašao čvrsto, kao da ih je presjekla rana povreda Ćire Imobilea. Nekadašnji napadač Lacija pojačao je ovog ljeta Bolonju, ali već nakon 30 minuta igre morao je zbog povrede da napusti teren.

Imala je Roma na početku nekoliko veoma dobrih prilika preko novajlije Evana Fergusona, zatim je Brajan Kristante pogodio okvir gola, pa se na pauzu otišlo bez golova.

I u nastavku je viđena ista slika na terenu. Roma je napadala, stvarala prilike, a jednu je uspjela da iskoristi. Još jedan novi igrač u dresu rimskog kluba, Brazilac Vesli, koji je na predstavljanju govorio o svom idolu Dejanu Rambu Petkoviću, Izuzetno dobro se snašao u 53. minutu, kada je iskoristio grešku gostujuće odbrane i matirao Skorupskog.

Pokušavali su igrači Bolonje da uzvrate, prije svega preko raspoloženog Rikarda Orsolinija, ali individualni kvalitet pojedinca nije donio mnogo gostima.

Gasperini je u nastavku učvrstio sredinu terena, bila je Roma blizu drugog kola kada je na teren ušao Paulo Dibala, ali ostalo je minimalnih 1:0. Ovom pobjedom Rimljani su prekinuli crnu seriju od pet utakmica bez pobjede protiv Bolonje, te novu sezonu, sa novim trenerom na klupi, koji je večeras upisao jubilarni 600. meč u Seriji A, otvorili trijumfalno.

600 - Against Bologna, Gian Piero Gasperini reaches the milestone of 600#SerieAappearances, becoming only the fifth coach to do so in the history of the Italian top flight, after Nils Liedholm (635), Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) and Carlo Mazzone (792). Elite.pic.twitter.com/gxaTG0QZRU — OptaPaolo (@OptaPaolo)August 23, 2025

SERIJA A - 1. KOLO:

Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)

/Mektominej 17, De Brujne 57/

Đenova - Leće 0:0

Milan - Kremoneze 1:2 (1:1)

/Pavlović 45+1 - Baskiroto 28, Bonacoli 61/

Roma - Bolonja 1:0 (0:0)

/Vesli 53/

Nedjelja:

Kaljari - Fiorentina (18.30)

Komo - Lacio

Juventus - Parma (20.45)

Atalanta - Piza

Ponedjeljak:

Udineze - Verona (18.30)

Inter - Torino (20.45)



