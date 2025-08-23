MVP Serije A nastavio gdje je stao u maju: Mektominej golom otvorio novu sezonu u Italiji, odmah pogodio i De Brujne

Napoli kao gost očekivano slavio protiv Sasuola.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Skot Mektominej prošle sezone izabran je za najboljeg igrača Serije A, vodio je Napoli do "skudeta" postigavši 12 golova, a ni novu sezonu nije mogao otvoriti bolje.

Napoli je savladao Sasuolo 2:0, škotski reprezentativac bio je jedini strijelac u prvom poluvremenu, pred odmor je pogodio i prečku, te je još jednom bio najzapaženiji pojedinac u timu Antonija Kontea.

Branilac titule tako je novu sezonu otvorio sa tri boda protiv povratnika u društvo najboljih. Ponovo će Napolitanci biti među favoritima za trofej, a to pokazuju i pojačanja ovog ljeta. Kevin de Brujne najveće je ime koje je stiglo u Napulj, a njegov debi nije mogao biti bolje - odmah se upisao u strijelce. Pogodio je Belgijanac početkom nastavka direktno iz slobodnog udarca, kada je lopta preletjela sve igrače koji su bili u skoku, prevarila i golmana domaćih i završila iza leđa iznenađenog Stefana Turatija.

U timu Sasuola, koji bi uskoro trebalo da pojača srpski internacionalac Nemanja Matić, Tarik Muharemović odigrao je svih 90 minuta i bio je među bolje ocijenjenim igračima kod domaćina.

Iako je igrao bez povrijeđenog Romelua Lukakua, nije se to osjetilo u prvom ovosezonskom meču. Istina, nije rival bio ni izbliza jak kao tim iz Napulja, ali nema sumnje da će današnja pobjeda i te kako značiti za nastavak sezone.

SERIJA A - 1. KOLO:

Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)

/Mektominej 17, De Brujne 57/

Đenova - Leće 0:0

Milan - Kremoneze (20.45)

Roma - Bolonja

Nedjelja:

Kaljari - Fiorentina (18.30)

Komo - Lacio

Juventus - Parma (20.45)

Atalanta - Piza

Ponedjeljak:

Udineze - Verona (18.30)

Inter - Torino (20.45)



