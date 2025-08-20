Lukaku ne mora na operaciju, ali...

Napoli će, ipak, na duži vremenski period biti lišen usluga Belgijanca.

Romelu Lukaku neće morati na operaciju zbog povrede butine, ali se i dalje očekuje da će odsustvovati tri do četiri mjeseca.

Belgijski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu lijeve butine tokom prijateljske utakmice protiv Olimpijakosa 14. avgusta. Postojala je bojazan da je riječ o tolikom kidanju mišića da bi bila potrebna operacija radi zarastanja, što bi značilo znatno dužu pauzu.

Ipak, danas je posjetio specijalistu i povratne informacije su bile pozitivne, pa neće morati "pod nož". Međutim, "Skajs Sport Italija" i dalje prenosi da će za potpuno oporavak biti potrebno između tri i četiri mjeseca.

Zbog toga se očekuje da Lukaku ne bude uvršten na spisak igrača za prvu fazu Lige šampiona.

Ova vijest mogla bi da utiče i na odluku Napolija da ponovo izađe na transfer pijacu ovog ljeta u potrazi za novim napadačem.

Tridesetdvogodišnjak je bio ključna figura u njihovoj šampionskoj sezoni prošle godine zahvaljujući učinku od 14 golova i 10 asistencija u 36 nastupa u Seriji A.