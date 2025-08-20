logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukaku ne mora na operaciju, ali...

Lukaku ne mora na operaciju, ali...

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Napoli će, ipak, na duži vremenski period biti lišen usluga Belgijanca.

Romelu Lukaku Izvor: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Romelu Lukaku neće morati na operaciju zbog povrede butine, ali se i dalje očekuje da će odsustvovati tri do četiri mjeseca.

Belgijski reprezentativac se uhvatio za zadnju ložu lijeve butine tokom prijateljske utakmice protiv Olimpijakosa 14. avgusta. Postojala je bojazan da je riječ o tolikom kidanju mišića da bi bila potrebna operacija radi zarastanja, što bi značilo znatno dužu pauzu.

Ipak, danas je posjetio specijalistu i povratne informacije su bile pozitivne, pa neće morati "pod nož". Međutim, "Skajs Sport Italija" i dalje prenosi da će za potpuno oporavak biti potrebno između tri i četiri mjeseca.

Zbog toga se očekuje da Lukaku ne bude uvršten na spisak igrača za prvu fazu Lige šampiona.

Ova vijest mogla bi da utiče i na odluku Napolija da ponovo izađe na transfer pijacu ovog ljeta u potrazi za novim napadačem.

Tridesetdvogodišnjak je bio ključna figura u njihovoj šampionskoj sezoni prošle godine zahvaljujući učinku od 14 golova i 10 asistencija u 36 nastupa u Seriji A.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Napoli Romelu Lukaku

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC