Komo savladao Lacio na startu Serije A: Remi Fiorentine i Kaljarija, Džeko nije ulazio u igru

Komo na sjajan način startovao u Seriji A.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Koma na sjajan su način započeli novu sezonu – trijumfom protiv Lacija. Izabranici Seska Fabregasa pred domaćom publikom slavili su rezultatom 2:0.

Domaći tim poveo je na startu drugog dijela, kada je u 47. minutu pogodio Anastatsios Duvikas. U 73. minutu Niko Pas povisio je na 2:0 i već tada je bilo jasno da će Komo doći do bodova danas.

Komo će u narednom meču gostovati kod Bolonje, dok Lacio u Rimu čeka Veronu.

Remi Fiorentine i Kaljarija

Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Prvu utakmicu u novoj sezoni italijanskog šampionata odigrala je i ekipa Fiorentine, a u meču sa Kaljarijem na kraju nije bilo pobjednika (1:1).

Imao je domaći tim više od igre i dosta prilika, a zanimljivo je da fudbaleri „viole“ u prvom poluvremenu nisu uputili niti jedan udarac u okvir gola.

Na kraju su imali jedan šut u okvir gola što je bilo dovoljno za bod. Strijelac jedinog gola za Fiorentinu danas bio je Rolando Mandragora u 68. minutu. Činilo se kako će tim iz Firence uspjeti stići do pobjede, ali je ekipa Kaljarija u četvrtom minutu nadoknade stigla do izjednačenja.

Gaetano je ubacio iz slobodnog udarca, a pred golom gostiju najbolje se snašao Luperto i pogodio za konačih 1:1.

Edin Džeko i Eman Košpo utakmicu su odgledali sa klupe.

SERIJA A - 1. KOLO:

Danas:

Kaljari - Fiorentina 1:1 (0:0)

/Luperto 90+4 - Mandragora 68/

Komo - Lacio 2:0 (0:0)

/Duvika 97, Pas 73/

Juventus - Parma (20.45)

Atalanta - Piza

Odigrano juče:

Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)

/Mektominej 17, De Brujne 57/

Đenova - Leće 0:0

Milan - Kremoneze 1:2 (1:1)

/Pavlović 45+1 - Baskiroto 28, Bonacoli 61/

Roma - Bolonja 1:0 (0:0)

/Vesli 53/

Ponedjeljak:

Udineze - Verona (18.30)

Inter - Torino (20.45)



