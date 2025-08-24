logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Komo savladao Lacio na startu Serije A: Remi Fiorentine i Kaljarija, Džeko nije ulazio u igru

Komo savladao Lacio na startu Serije A: Remi Fiorentine i Kaljarija, Džeko nije ulazio u igru

Autor Haris Krhalić
0

Komo na sjajan način startovao u Seriji A.

komo Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Koma na sjajan su način započeli novu sezonu – trijumfom protiv Lacija. Izabranici Seska Fabregasa pred domaćom publikom slavili su rezultatom 2:0.

Domaći tim poveo je na startu drugog dijela, kada je u 47. minutu pogodio Anastatsios Duvikas. U 73. minutu Niko Pas povisio je na 2:0 i već tada je bilo jasno da će Komo doći do bodova danas.

Komo će u narednom meču gostovati kod Bolonje, dok Lacio u Rimu čeka Veronu.

Remi Fiorentine i Kaljarija

Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Prvu utakmicu u novoj sezoni italijanskog šampionata odigrala je i ekipa Fiorentine,  a u meču sa Kaljarijem na kraju nije bilo pobjednika (1:1).

Imao je domaći tim više od igre i dosta prilika, a zanimljivo je da fudbaleri „viole“ u prvom poluvremenu nisu uputili niti jedan udarac u okvir gola.

Na kraju su imali jedan šut u okvir gola što je bilo dovoljno za bod. Strijelac jedinog gola za Fiorentinu danas bio je Rolando Mandragora u 68. minutu. Činilo se kako će tim iz Firence uspjeti stići do pobjede, ali je ekipa Kaljarija u četvrtom minutu nadoknade stigla do izjednačenja.

Gaetano je ubacio iz slobodnog udarca, a pred golom gostiju najbolje se snašao Luperto i pogodio za konačih 1:1.

Edin Džeko i Eman Košpo utakmicu su odgledali sa klupe.

SERIJA A - 1. KOLO:

Danas:

Kaljari - Fiorentina 1:1 (0:0)
/Luperto 90+4 - Mandragora 68/

Komo - Lacio 2:0 (0:0)
/Duvika 97, Pas 73/

Juventus - Parma (20.45)

Atalanta - Piza

Odigrano juče:

Sasuolo - Napoli 0:2 (0:1)
/Mektominej 17, De Brujne 57/

Đenova - Leće 0:0

Milan - Kremoneze 1:2 (1:1)
/Pavlović 45+1 - Baskiroto 28, Bonacoli 61/

Roma - Bolonja 1:0 (0:0)
/Vesli 53/

Ponedjeljak:

Udineze - Verona (18.30)
Inter - Torino (20.45)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Serija A Komo Lacio Fiorentina Kaljari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC