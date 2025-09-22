Napoli jedini maksimalan nakon četiri kola Serije A

Piza pružila dostojan otpor na "Maradoni".
Aktuelni šampion Italije jedina je ekipa sa maksimalnim učinkom nakon četiri kola nove sezone u Seriji A.
Napolitanci su na svom stadionu "Dijego Maradona" stigli do 12. boda, i to u duelu sa novjalijom Pizom, koja je pružila dostojan otpor, ali ipak u meču sa pet pogodaka nije mogla do iznenađenja.
NAPOLI - PIZA 3:2 (1:0)
Škotlanđanin Bili Gilmor, koji je od prošle sezone član Napolija, postigao je prvi gol u dresu italijanskog kluba. Imao je u 39. minutu mnogo sreće, kada se oslobodio svog čuvara, a onda šutirao kroz "šumu nogu" i zatresao mrežu gostiju.
Ipak, gosti se nisu predali. Imali su u prvom poluvremenu dosuđen penal, koji je nakon VAR provjere poništen zbog igranja rukom, ali im je najstroža kazna ipak dosuđena u nastavku. Mbala Nzola bio je precizan sa 11 metara i u 59. minutu Pizi donio izjednačenje.
Nakon primljenog gola, tim Antonija Kontea ponovo je morao da juriša po gol, a u 73. minutu Leonardo Spinacola pokazao je kakav je majstor. Iako defanzivac, nerijetko je znao da pogodi protivničku mrežu, a to se dogodilo i večeras, kada se sjajno snašao i iz daljine pogodio za 2:1.
Rezervista Lorenco Luka preciznim udarcem povisio je na 3:1, samo pet minuta nakon što je ušao u igru razmijenivši Rasmusa Hojlunda i činilo se da je sve riješeno. Bio je to prvenac u dresu Napolija za doskorašnjeg igrača Udinezea.
Međutim, Piza je još jednom zabrinula domaće navijače. U 90. minutu Brazilac Loran iskoristio je smušenost domaće odbrane i smanjio na 3:2, pokušavali su gosti svim silama da dođu do izjednačenja, ali mreže se više nisu tresle.
Napoli je tako ostao jedini tim u Seriji A sa maksimalnim učinkom i nakon četvrtog kola.
SERIJA A - 4. KOLO:
Napoli - Piza 3:2 (1:0)
/Gilmor 39, Spinacola 73, Luka 82 - Nzola 59 pen, Loran 90/
Odigrano u subotu:
Lacio - Roma 0:1 (0:1)
/Pelegrini 38/
Torino - Atalanta 0:3 (0:3)
/Krstović 30, 38, Sulemana 34/
Kremoneze - Parma 0:0
Fiorentina - Komo 1:2 (1:0)
/Mandragora 6 - Kemf 65, Adai 90+4/
Inter - Sasuolo 2:1 (1:0)
/Dimarko 14, Karlos Augusto 81 - Šedira 84/
Odigrano u subotu:
Bolonja - Đenova 2:1 (0:0)
/Kastro 73, Orsolini 90+9 - Elertson 63/
Verona - Juventus 1:1 (1:1)
/Orban 44 - Konseisao 19/
Udineze - Milan 0:3 (0:1)
/Pulišić 39, 53, Fofana 46/
Odigrano u petak:
Leće - Kaljari 1:2 (1:1)
/Tijago Gabrijel 5 - Beloti 33, 71/
