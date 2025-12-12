Zvezdin dželat heroj najluđe završnice Evrolige: Mekinli Rajt opet u zadnjoj sekundi pogodio za pobjedu

Mekinli Rajt donio pobjedu Dubaiju protiv Bajerna u zadnjoj sekundi!

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Plejmejker Dubaija Mekinli Rajt dao je koš za pobjedu protiv Bajerna u posljednjoj sekundi utakmice, na dvije desetinke do kraja. Sjajni Amerikanac poentirao je preko dvojice čuvara, među kojima je jedan bio doskorašnji NBA as Spenser Dinvidi.

Pogledajte!

Pogledajte 00:56 Mekinli Rajt koš za pobedu na Dubai Bajern Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Podsjetila je ova završnica mnoge koliko je Mekinli Rajt hladnokrvan. To je pokazao i prošle sezone, košem u posljednjoj sekundi na utakmici Budućnost - Zvezda u "Morači". Ovog puta, riješio je na najvećoj sceni, u Evroligi, utakmicu u kojoj je odigrana jedna od najhaotičnijih završnica.

Filip Petrušev je pogodio za "minus 1" Dubaija (87:88) na 16 sekundi prije kraja, a potom njegov tim u posljednjem napadu Bajerna nije uspio da napravi prekršaj. Spletom nevjerovatnih okolnosti, lopta je otišla u aut, sudije su je najprije dodijelile Bajernu, pa vratile Dubaiju, a onda je u prvi plan stupio Mekinli Rajt.

Nakon njegovog koša za pobjedu, Bajern je pokušao pokušajem Vladimira Lučića na dvije desetinke do kraja, ali je njegov šut bio izblokiran i počelo je veliko slavlje ekipe Dubaija.

Dubai je neosvojiva tvrđava

Dubai je na ovaj način ostao nepobjediv na svom terenu u Evroligi, na kojem ima skor 6-0, s tim da je u Sarajevu izgubio od Hapoela kao nominalni domaćin u praznoj dvorani.

Bajern je ispustio Dubai iako je na osam i po minuta do kraja imao vođstvo od čak 12 poena prednosti (74:62). Dubai je uzvratio furioznom završnicom, u kojoj je ubacio četiri trojke (Mekinli Rajt, Avadu Abas, Kosta Kondić i Džastin Anderson). Odluka je potom pala u burnoj završnici, poslije koje Dubai ima skor 8-8, a Bajern 6-10.