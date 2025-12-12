Zvezdin dželat heroj najluđe završnice Evrolige: Mekinli Rajt opet u zadnjoj sekundi pogodio za pobjedu

Mekinli Rajt donio pobjedu Dubaiju protiv Bajerna u zadnjoj sekundi!
Plejmejker Dubaija Mekinli Rajt dao je koš za pobjedu protiv Bajerna u posljednjoj sekundi utakmice, na dvije desetinke do kraja. Sjajni Amerikanac poentirao je preko dvojice čuvara, među kojima je jedan bio doskorašnji NBA as Spenser Dinvidi.
Pogledajte!
Podsjetila je ova završnica mnoge koliko je Mekinli Rajt hladnokrvan. To je pokazao i prošle sezone, košem u posljednjoj sekundi na utakmici Budućnost - Zvezda u "Morači". Ovog puta, riješio je na najvećoj sceni, u Evroligi, utakmicu u kojoj je odigrana jedna od najhaotičnijih završnica.
Filip Petrušev je pogodio za "minus 1" Dubaija (87:88) na 16 sekundi prije kraja, a potom njegov tim u posljednjem napadu Bajerna nije uspio da napravi prekršaj. Spletom nevjerovatnih okolnosti, lopta je otišla u aut, sudije su je najprije dodijelile Bajernu, pa vratile Dubaiju, a onda je u prvi plan stupio Mekinli Rajt.
Nakon njegovog koša za pobjedu, Bajern je pokušao pokušajem Vladimira Lučića na dvije desetinke do kraja, ali je njegov šut bio izblokiran i počelo je veliko slavlje ekipe Dubaija.
Dubai je neosvojiva tvrđava
Dubai je na ovaj način ostao nepobjediv na svom terenu u Evroligi, na kojem ima skor 6-0, s tim da je u Sarajevu izgubio od Hapoela kao nominalni domaćin u praznoj dvorani.
Bajern je ispustio Dubai iako je na osam i po minuta do kraja imao vođstvo od čak 12 poena prednosti (74:62). Dubai je uzvratio furioznom završnicom, u kojoj je ubacio četiri trojke (Mekinli Rajt, Avadu Abas, Kosta Kondić i Džastin Anderson). Odluka je potom pala u burnoj završnici, poslije koje Dubai ima skor 8-8, a Bajern 6-10.