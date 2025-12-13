Kako je Partizan preokrenuo i dobio Zvezdu u derbiju? Sve je krenulo od jednog detalja koji niko nije primijetio

Partizan je poslije preokreta pobijedio Crvenu zvezdu, a nekoliko detalja odlučilo je utakmicu u punoj beogradskoj Areni.

Partizan je napravio nevjerovatan preokret i dobio derbi (79:76). Crvena zvezda vodila je u jednom momentu sa 16 razlike (60:44), a onda su se stvari na parketu beogradske Arene naglo promijenile. Sve se okrenulo na stranu crno-bijelih i to je donijelo veliko slavlje i na tribinama.

Šta se to dogodilo? Kako su puleni Mirka Ocokolijića uspjeli da nadomjeste dvocifren minus? Nekoliko detalja je napravilo prevagu. Neke stvari se vide jasno i u statistici, poput učinka trojice igrača koji su sve pokrenuli - Dvejna Vašingtona, Isaka Bonge i Tajrika Džounsa, ali nije samo to.

Bilo je i detalja koji nisu mogli da se vide tek tako i koji su i te kako imali uticaj na konačan rezultat i na dešavanja pred punim tribinama.

Kako je Bonga sve pokrenuo?

Detalj koji mnogi nisu mogli da vide dogodio se u momentima kada je Zvezda imala dvocifren plus, kada je kontrolisala dešavanja na parketu i kada je djelovalo da će meč da ode na stranu ekipe Saše Obradovića. Tada je Bonga odlučio da kaže saigračima u lice ono šta vidi.

"Bonga nas je sve okupio, pogledao u oči i rekao nam je 'vraćamo se starima navikama'. To je nešto što smo razumjeli. Mi smo drugačiji tim kada igramo na pravi način, kada smo nesebični, vjerujemo jedni drugom, dodajemo loptu, aktivni smo u odbrani, brzi u tranziciji, čuvamo loptu. Definitivno nas je on 'skupio' i okrenuo list u posljednjoj dionici. Ostali smo jaki, vjerovali jedno drugom, vjerovali treneru, navijači su nam dali vjetar u leđa", otkrio je Dvejn Vašington.

Okretanje "prekidača" i preuzimanje odgovornosti

Kada se sve lomilo u posljednjoj četvrtini Partizan je imao igrače koji su znali da preuzmu odgovornost, uzeli su loptu i nisu poklekli. Prvi među jednakima bio je upravo Vašington koji je dao 11 od ukupno 25 poena u posljednjem kvartalu.

U tome ga je pratio upravo Bonga koji je radio sve i meč završio sa dabl-dabl učinkom (16 poena i 11 skokova), kao i nevjerovatni Tajrik Džouns (15 poena, 6/7 za dva, 3/4 sa penala), a uz to je imao 8 skokova i 4 ukradene lopte. Ukupan indeks 30.

Kako je jedan faul sve promijenio?

Jedan od momenata koji je okrenuo meč dogodio se na 9 minuta prije kaja kada je Bruno Fernando zaradio četvrtu ličnu grešku. Trener Ocokoljić njemu je dao prednost u odnosu na Tajrika Džounsa. I, kada mu je dosuđen četvrti faul morao je van terena. Baš tada ušao je Tajrik i ispostavilo se da je ta lična u stvari bila dobra za crno-bijele. U narednom napadu je Devonte Grejem dao trojku za "+14" za Zvezdu (65:51).

Tada je Tajrik, zajedno sa Vašingtonom i Bongom stupio na snagu. Išao je dva puta na liniju penala, jednom uz dodatno slobodno bacanje, hvatao je skokove, pravio ogromne probleme rivalu. Njegova uhvaćena lopta poslije promašaja Sterlinga Brauna i zakucavanje na 1:22 do kraja bilo je među ključnim potezima za pobjedu crno-bijelih.

Šta čeka Partizan u Evroligi?

Partizan se vratio u borbu za plej-of ponovo. Poslije nove pobjede u Evroligi je na skoru 6-9 i nalazi se na 14. mjestu na tabeli. Na 10. poziciji trenutno je Olimpijakos sa skorom 8-6, što pokazuje da crno-bijeli nisu toliko daleko kao što je izgledalo prije nekoliko rundi kada su bili pri dnu tabele sa skorom 4-9.

Šta ih čeka do kraja 2025. godine? Imaće još četiri meča u elitnom takmičenju u godini na izmaku. Prvo će 17. decembra dočekati Virtus u Areni (20.30), pa idu u Kaunas na meč sa Žalgirisom (19. decembar u 19h), zatim Makabi dolazi u Beograd (26. decembar u 18h), pa slijedi gostovanje u Valensiji 30. decembra (20h). Biće to prilika za tim da poboljša skor i da godinu završi na pobjedničkom kolosijeku. Prvi meč u 2026. godini odigraće protiv Monaka u gostima (6. januar 19.30h).

17. decembar Partizan - Virtus (20.30 časova)

19. decembar Žalgiris - Partizan (19h)

26. decembar Partizan - Makabi (18h)

30. decembar Valensija - Partizan (20h)

