Dvije pogrešne sudijske odluke u finišu: Pročlitajte šta je analitičar rekao o vječitom derbiju

Dvije pogrešne odluke donesene su u situacijama kada se "lomio" vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Jedan sudijski ekspert ocijenio je suđenje na "vječitom derbiju" u Evroligi i ocijenio da je da je bilo grešaka. Trener Crvene zvezde Saša Obradović kao i Džordan Nvora imali su neke zamjerke na sudijski kriterijum u posljednjih 10 minuta.

Analitičar portala "Basket njuz" Tod Vornik istakao je da je bilo grešaka u situaciji na 5:38 do kraja kada je Crvena zvezda vodila 67:59. Ističe da je Crvena zvezda morala da dobije loptu u toj situaciji.

"Nažalost po goste, u ovoj situaciji donesene su dvije pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu poslije njenog izbijanja, Tajrik Džons zamahuje rukom i udara Kodija Milera-Mekintajera u lice. To je bio prekršaj koji nije dosuđen u korist Crvene zvezde. Zatim Džons snažno kreće ka košu i ostvaruje kontakt sa Dejvontijem Grejemom, koji zauzima ispravnu odbrambenu poziciju, čak i izvan defanzivnog polukruga, ali se uprkos tome dosuđuje blokirajući faul Grejemu.

Umjesto da Zvezda dobije loptu uz vođstvo od osam poena i dodatni momentum poslije Grejemove legalne odbrane, Džonsu se priznaje koš, a zatim pogađa i dodatno slobodno bacanje, čime smanjuje zaostatak na pet poena (62:67). Takođe se vidi da sudija signalizira kako je Grejem bio unutar defanzivnog polukruga. Nije bio – nalazio se izvan njega – ali to je u ovoj situaciji i nebitno, jer se pravilo defanzivnog polukruga primjenjuje samo ako je napadač u vazduhu, što u ovom slučaju Džons nije bio. Još jednom vidimo da sudije Evrolige ne fokusiraju pravilno na odbrambene situacije, zbog čega donose pogrešnu odluku", naglasio je on.

Takođe je istakao da je tu trener Saša Obradović morao da traži čelendž.

"Treneri u Evroligi takođe moraju bolje da razumiju pravila – posebno ona koja se odnose na Instant Replay sistem – kao i kada treba, a kada ne treba koristiti čelendž trener. Vraćajući se na pogrešno dosuđen faul Grejemu, trener Obradović mogao je da zatraži čelendž upravo po osnovu pravila defanzivnog polukruga. Postojala je realna mogućnost da bi došlo do promjene odluke, jer postoji jasan i nedvosmislen video-dokaz da su sudije u toj situaciji pogriješile."

Analizirao je Vornik još jednu situaciju iz posljednje četvrtine, kada je Nvori pri rezultatu 67:62 dosuđen faul u napadu na Vašingtonu:

"Iako se može reći da je ‘pravda’ na kraju zadovoljena, bolja odluka bila bi da se najprije dosudi prekršaj Vašingtonu, a zatim nesportski faul Nvoru zbog zamaha rukom i udarca u lice Vašingtona. Crvena zvezda je u ovoj situaciji zapravo profitirala, jer bi ispravan ishod bio dva slobodna bacanja za Vašingtona zbog nesportskog faula Nvore, uz posjed lopte za Partizan", naglasio je Vornik.

