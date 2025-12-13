"Čestitam Partizanu na pobjedi, ali me jedno brine": Nebojša Čović se oglasio poslije derbija

Predsjednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović čestitao je Partizanu na pobjedi protiv Zvezde i priznao da ga brine to što veći uticaj na igru nisu imali srpski igrači.

Izvor: euronews srbija/printscreen

Partizan je nadoknadio minus od 16 poena, preokrenuo i pobijedio Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju (79:76). Predsjednik košarkaškog saveza Srbije čestitao je crno-bijelima na trijumfu i dao je svoju analizu dešavanja iz Arene. Spominjao je i da ga jedan detalj dosta brine.

"Čestitam Partizanu na pobjedi, mislim da je zaslužena u velikom preokretu. U ovom kolu viđena su dva preokreta i napravili su ih Fenerbahče i Partizan. Zvezda je imala najveće vođstvo od 16 poena", počeo je Čović gostovanje na "Juronjuzu".

Posebno je analizirao dešavanja iz posljednjeg kvartala u kom je Partizan dao 30 poena i slavio.

"Četvrta četvrtina je bila čudna, neobična, ušlo se rezultatom 60:49 za Crvenu zvezdu, dakle 11 razlike. Zvezda je onda izgledala kao da je gubila, to je nono što na neki način morate uvijek da iskontrolišete kada su strani, posebno američki igrači u pitanju. Nemaju taj mentalitet u smislu, kada pobjeđujemo to su euforije i radovanja, a kada gubimo to je veliki žal i tugovanje. Amerikanci su u toj četvrtini, barem Amerikanci iz Zvezde, krenuli da napadaju jedan na pet i to se okrenulo i vratilo. Partizan je smogao energiju i došao do zaslužene pobjede."

Imao je i kritike na račun Kodija Milera-Mekintajera i način na koji je on odigrao meč.

"Batler je imao jednu sjajnu fazu, da bi u četvrtoj dionici ušao u tu 'žutu minutu', Nvora je takođe imao sjajnu fazu i Mekintajer koji je napadao, između ostalog i on to jedan na pet i stalno žurio. On ne smije da žuri u takvim situacijama, jer Zvezda vodi. Kod Partizana je Vašington odigao odlično, Bonga takođe i Džouns, ne Karlik nego Tajrik", pojašnjava Čović.

"Imam primjedbu zbog srpskih igrača"

Izvor: euronews srbija/printscreen

Čović je objasnio i da ga jedan detalj zabrinjava. To je činjenica da srpski košarkaši nisu imali veći doprinos i uticaj na derbi.

"Ono što mi nekako, mada sve razumijem, ali na šta imam primjedbu je to što su srpski igrači u derbiju dali samo devet poena. Marinković dva, Davidovac četiri, Kalinić tri. Dakle od ukupno 155 poena na meču samo 5,8 odsto su dali srpski igrači. Tu je takođe otvoreno pitanje kuda ide srpska košarka. Ide se ka tome da u jednom trenutku ne bude ili gotovo ne bude domaćih igrača u timovima koji se takmiče u Evropi. Kada su srpski igrači u pitanju, čini mi se da u Evropi i u evropskim klubovima nemamo više od 8-9 igrača", zaključio je Čović i dodao da je "atmosfera u derbiju bila uobičajena, da je bilo dovoljno navijanja i uobičajeno vrijeđanja".