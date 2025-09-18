Vlahović zaludio evropske velikane: Tri kluba kreću po Srbina na ljeto, ali postoji jedan uslov

Srpski napadač Dušan Vlahović je postigao četiri gola za Juventus od početka nove sezone.

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Srpski fudbaler Dušan Vlahović u sjajnoj je formi. U prvom kolu Lige šampiona protiv Borusije Dortmund ušao je sa klupe u 58. minutu i sa dva gola doprinio spektaklu na Aljanc areni. Iako je Juventus želio da ga se otarasi ovog ljeta, to im nije pošlo za rukom, a već su počele spekulacije gde bi srpski napadač mogao naredne sezone.

Vlahovićev ugovor ističe na ljeto 2026. godine i razlog zašto je ostao u Torinu je njegova visoka plata. Kako piše "Gazeta Delo Sport", Barselona je ozbiljno zainteresovana da ga dovede i vide u njemu idealnu zamjenu za 38-godišnjeg Roberta Levandovskog. Pored Katalonaca, Dušana u svom timu žele Mančester junajted i Atletiko Madrid koji su se u posljednje vrijeme dovodili u vezu sa Srbinom.

Navodno, Vlahovićev prioritet prelazak u Premijer ligu sljedećeg ljeta, ali srpski as zahtjeva platu od 10 miliona evra godišnje i bonus od 10 miliona evra za potpisivanje ugovora. Ko će mu ovo omogućiti, vidjećemo...

Srpski reprezentativac je najbolji strijelac Juventusa ove sezone sa četiri gola na četiri nastupa u svim takmičenjima, dok je nedavno bio strijelac jedinog gola za Srbiju protiv Letonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.