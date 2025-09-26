Nervirao je Vlahovića, sad naređuje Pavloviću: Postavio četiri pravila bez kojih nema ni u avion

Evo koja pravila je svojim fudbalerima u Milanu postavio trener Maks Alegri. Mora da ih poštuje i Strahinja Pavlović.

Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Milan je ovog ljeta značajno promijenio ekipu, a čini se da je najveća promjena došla na klupi na kojoj je sada Masimilijano Alegri. Poznati stručnjak je poznat kao "čvrsta ruka" i njegove metode za sada u Milanu daju rezultate. "Rosoneri" igraju solidan, pravi takmičarski fudbal, i ne samo da su na trećem mjestu na tabeli Serije A nego je Alegri uspostavio disciplinu.

Možda je baš to ono što je nedostajalo igračima Milana prošle sezone, pa su vrlo brzo igrači shvatili da kod njega nema nikakvog popuštanja. Postavio je četiri pravila koja svi fudbaleri moraju da poštuju i bez njih nema ulaska u avion, a za sada se niko nije pobunio od igrača. Odnose se i na najiskusnijeg Luku Modrića, koga svi slušaju od kada je došao iz Real Madrida, dok ništa protiv nema ni Strahinja Pavlović, tako da već sada ima bolje iskustvo s Alegrijem nego Vlahović koga je nervirao.

Prema pisanju italijanskih medija, ovo su četiri pravila koja važe za sve igrače i članove stručnog štaba Milana:

Priča se isključivo na italijanskom jeziku Strog kodeks oblačenja za gostovanja (odijelo i kravata) Obavezan karantin uoči utakmice Zajednički ručak igrača i stručnog štaba za istim stolom u trening centru Milanelo

Sve ovo uspjelo je da vrati duh "dobrog starog Milana" iz nekih slavnijih vremena, ali naravno sva ova pravila mogu da budu samo preduslov za uspjehe. Ipak, odijela neće donijeti rezultate, međutim Alegri - koji je višestruki šampion Italije - zna da sve te sitnice drže ekipu "budnom".

Kako igra Strahinja Pavlović ove sezone?

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je "preživio sječu" u Milanu i igra vrlo dobro pod komandom Alegrija. Počeo je sve utakmice ove sezone, a postigao je i jedan gol - u jedinom porazu Milana i to protiv Kremonezea. Ono što Pavloviću odgovara je što je Alegri promijenio formaciju, u svoju omiljenu sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, a kao što je poznato Pavloviću tada najviše odgovara da igra lijevo.

Sa njim na terenu u takvoj ulozi Milan je primio samo dva gola - baš u pomenutoj prvoj utakmici sezone. U preostalih pet ostvario je pobjede bez primljenog gola.