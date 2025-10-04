logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Milan Mandarić

Preminuo Milan Mandarić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni srpski fudbalski funkcioner preminuo je u Beogradu.

Preminuo Milan Mandarić Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U Beogradu je u 88. godini umro Milan Mandarić, objavio je slovenački portal "Ekipa". U posljednjih mjesec dana bio je u teškom stanju. "Aparati su mu u tom periodu pomogli da živi", objavljeno je.

Poznati srpsko-američki biznismen, vlasnik nekoliko klubova u Evropi (Šarlroa, Nica, Portsmut i Lester), kao i u regionu (Koper, Olimpija i ŽNK Olimpija) ostavio je dubok trag u fudbalu, a posljednju funkciju imao je u FK Vojvodina, u kojoj je prošle sezone bio član uprave i potpredsednik.

Mandarić je rođen u selu Vrebac u Lici, u mladosti je preuzeo očevu firmu, postao uspješan u poslovanju, a bogatstvo je stekao u Sjedinjenim Državama, u koje se preselio 1969. godine. Zaradio je značajan novac u kompaniji proizvođača računarskih dijelova, potom je 1971. oformio svoju "Lika korporejšn" i 1976. godine je postao američki državljanini. U tom periodu je bio najuspješniji proizvođač računarskih dijelova u Americi.

Stečeno bogatstvo rado je investirao u fudbalske klubove u kojima je ostao aktivan sve do prošle sezone, kada se prijateljski rastao sa Vojvodinom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Mandarić in memoriam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC