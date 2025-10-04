Preminuo Milan Mandarić

Legendarni srpski fudbalski funkcioner preminuo je u Beogradu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U Beogradu je u 88. godini umro Milan Mandarić, objavio je slovenački portal "Ekipa". U posljednjih mjesec dana bio je u teškom stanju. "Aparati su mu u tom periodu pomogli da živi", objavljeno je.

Poznati srpsko-američki biznismen, vlasnik nekoliko klubova u Evropi (Šarlroa, Nica, Portsmut i Lester), kao i u regionu (Koper, Olimpija i ŽNK Olimpija) ostavio je dubok trag u fudbalu, a posljednju funkciju imao je u FK Vojvodina, u kojoj je prošle sezone bio član uprave i potpredsednik.

Mandarić je rođen u selu Vrebac u Lici, u mladosti je preuzeo očevu firmu, postao uspješan u poslovanju, a bogatstvo je stekao u Sjedinjenim Državama, u koje se preselio 1969. godine. Zaradio je značajan novac u kompaniji proizvođača računarskih dijelova, potom je 1971. oformio svoju "Lika korporejšn" i 1976. godine je postao američki državljanini. U tom periodu je bio najuspješniji proizvođač računarskih dijelova u Americi.

Stečeno bogatstvo rado je investirao u fudbalske klubove u kojima je ostao aktivan sve do prošle sezone, kada se prijateljski rastao sa Vojvodinom.