Fudbalski svijet u žalosti: Preminula legenda Seltika

Fudbalski svijet u žalosti: Preminula legenda Seltika

Autor Tijana Jevtić
0

Bivši fudbaler Džon Dins preminuo je u 80. godini

Preminuo Džon Dins Izvor: Herald and Times Group / Shutterstock Editorial / Profimedia, Steve Welsh / PA Images / Profimedia

Džon Dins, legendarni škotski napadač poznat po efikasnosti sedamdesetih godina, preminuo je u 80. godini. Njegova karijera ostavila je dubok trag u fudbalu, a posebno u Madervelu i Seltiku.

Fudbalsku karijeru započeo je u Nilston juniorsu, gdje je zbog 60 postignutih golova u jednoj sezoni dobio nadimak po engleskom napadaču Diksiju Dinsu. U Madervel je stigao 1965. godine i u 198 mečeva postigao 89 golova, dok je sa klubom osvojio titulu u Drugoj ligi u sezoni 1968/69.

Njegov prelazak u Seltik donio je disciplinu koju ranije nije imao, ali golgeterska forma je ostala na visokom nivou. U tandemu sa Kenijem Dalglišom bio je jedan od najopasnijih napadačkih parova tog vremena. Dins je posebno ostao upamćen po het-trikovima u finalu Kupa Škotske 1972. i u finalu Liga kupa 1974, oba puta protiv Hibernijana, iako mnogi pamte i njegov promašeni penal u polufinalu Kupa evropskih šampiona 1972. protiv Intera. Ukupno je za Seltik postigao 124 gola na 184 meča prije nego što je klub napustio 1976. godine.

Nakon toga nastavio je karijeru u Lutonu, Adelajdu, Karlajl junajtedu i Patrik Tislu, sve do završetka igračke karijere 1980. godine.

Madervel se oprostio od Džona kratkom porukom: "Veoma nas je rastužila vijest o smrti bivšeg igrača Džona Diksija Dinsa. Misli i saučešća svih u Madervelu su sa porodicom i bliskim prijateljima Diksija u ovom veoma tužnom trenutku."

