Fudbalski svijet u žalosti: Preminula legenda Seltika

Bivši fudbaler Džon Dins preminuo je u 80. godini

Izvor: Herald and Times Group / Shutterstock Editorial / Profimedia, Steve Welsh / PA Images / Profimedia

Džon Dins, legendarni škotski napadač poznat po efikasnosti sedamdesetih godina, preminuo je u 80. godini. Njegova karijera ostavila je dubok trag u fudbalu, a posebno u Madervelu i Seltiku.

Fudbalsku karijeru započeo je u Nilston juniorsu, gdje je zbog 60 postignutih golova u jednoj sezoni dobio nadimak po engleskom napadaču Diksiju Dinsu. U Madervel je stigao 1965. godine i u 198 mečeva postigao 89 golova, dok je sa klubom osvojio titulu u Drugoj ligi u sezoni 1968/69.

We are deeply saddened to learn of the passing of former player John 'Dixie' Deans.



The thoughts and condolences of everyone at Motherwell FC are with Dixie's family and close friends at this very sad time. — Motherwell FC (@MotherwellFC)December 9, 2025

Njegov prelazak u Seltik donio je disciplinu koju ranije nije imao, ali golgeterska forma je ostala na visokom nivou. U tandemu sa Kenijem Dalglišom bio je jedan od najopasnijih napadačkih parova tog vremena. Dins je posebno ostao upamćen po het-trikovima u finalu Kupa Škotske 1972. i u finalu Liga kupa 1974, oba puta protiv Hibernijana, iako mnogi pamte i njegov promašeni penal u polufinalu Kupa evropskih šampiona 1972. protiv Intera. Ukupno je za Seltik postigao 124 gola na 184 meča prije nego što je klub napustio 1976. godine.

Nakon toga nastavio je karijeru u Lutonu, Adelajdu, Karlajl junajtedu i Patrik Tislu, sve do završetka igračke karijere 1980. godine.

Madervel se oprostio od Džona kratkom porukom: "Veoma nas je rastužila vijest o smrti bivšeg igrača Džona Diksija Dinsa. Misli i saučešća svih u Madervelu su sa porodicom i bliskim prijateljima Diksija u ovom veoma tužnom trenutku."