logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u svijetu fudbala: Bivši igrač pronađen mrtav u svojoj kući

Tragedija u svijetu fudbala: Bivši igrač pronađen mrtav u svojoj kući

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji fudbaler Tendai Ndoro pronađen je mrtav u svom stanu, uzroci smrti nisu saopšteni. Od njega se mnogi opraštaju.

Tendai Ndoro pronađen je mrtav Izvor: Samuel Shivambu/BackpagePix / PA Images / Profimedia

Bivši fudbaler Tendai Ndoro (40) pronađen je mrtav u svojoj kući. Prema informacijama koje stižu iz Južne Afrike njega su pronašli bez znakova života u ponedjeljak, a uzroci smrti još uvijek nisu saopšteni. Čeka se autopsija koja će potvrditi šta je dovelo do tragedije i smrti nekadašnjeg fudbalera.

Od njega se opraštaju mnogi, među prvima je to uradio njegov nekadašnji klub Orlando Pajrats koji je uputio poruku saučešća njegovim najbližima.

"Veoma smo tužni zbog saznanja da je naš nekadašnji napadač Tendai Ndoro preminuo. Ovim putem upućujemo saučešće njegovoj porodici, prijateljima i najbližima u ovim teškim trenucima", navodi se u saopštenju.

Ndoro je rođen u Buavagu (Zimbabve), a prvi profesionalni klub bio mu je Niko junajted iz Bocvane. Vratio se potom u domovinu i igrač za Čiken in, pa za Mbumalangu iz Bocvane. Najveći transfer imao je 2015. kada je otišao u južnoafrički klub Orlando Pajrats i tamo je bio dvije godine. Još je igrao za Al-Fajsu, Ajaks Kejp Taun, Hajlends Park i Al-Orubu. Za reprezentaciju Zimbabvea igrao je od 2013. do 2017. godine i na 14 mečeva je dao pet golova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam fudbaleri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC