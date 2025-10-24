Španci otkrili basnoslovnu platu Bruna Fernanda: Koliko je Partizan odriješio kesu?

Novi centar Partizana Bruno Fernando je u januaru potpisao bogati ugovor sa Real Madridom.

Partizan je cijelo lijeto tražio pojačanje na poziciji centra, ušli su u sezonu sa nekompletnim sastavom, ali izgleda da je Željko Obradović konačno pronašao rješenje. U pitanju je Bruno Fernando na koga Serđo Skariolo više ne računa u Real Madridu. Navodno je transfer već gotov, čeka se samo ozvaničenje, ali detalji još uvijek nisu poznati.

Ono što je poznato je koliko je Fernando zarađivao u Madridu gdje je igrao od januara ove godine i prosječno bilježio 5 poena i 3 skoka po meču. U Španiju je stigao iz NBA lige gdje je prethodno igrao za Toronto Reptorse, a nosio je još dresove Atlante, Hjustona i Boston Seltiksa.

Što se tiče njegovih uslova u Realu, Angolac je imao garantovan ugovor do kraja sezone vrijedan oko dva miliona evra, prenio je "Mundo Deportivo". Sada se čeka zvanična potvrda iz Humske, ali nema sumnje da će cifra biti daleko manja...

Ko je Bruno Fernando?

Fernando je rođen u Angoli 15. avgusta 1998. godine, za čiju reprezentaciju igra od od 2014. godine kada je nastupao za mlađe selekcije. Sa 15 godina se preselio u Ameriku gdje je završio školu i koledž. Na NBA Draftu 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije, da bi odmah bio trejdovan u Atlantu.

Igrao je za razvojni tim Hoksa, a potom prešao u Hjuston gdje je takođe morao da se izbori za minute na najvećoj sceni preko Razvojne lige. Vratio se u Atlantu na još jednu sezonu, da bi potom proveo šest mjeseci u Toronto Reptorsima odakle je stigao u Real Madrid sa kojim je osvojio ACB ligu.