"Ne pamtim ovako loš Partizan, mora da se reaguje": Nikola Lončar oštar prema crno-bijelima

Težak poraz Partizana od Asvela u Francuskoj.

Izvor: Arenasport/printscreen

Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar bio je razočaran partijom izabranika Željka Obradovića protiv najgoreg tima u Evroligi, ekipe Asvela. U analizi na televiziji "Arenasport" ocenio je situaciju u crno-bijelom taboru kao zabrinjavajuću i postavio pitanje: Kako dalje? Lončar naglašava da Partizan tek čekaju teški izazovi do kraja godine, a ako ovako izgledaju protiv potpunog autsajdera, šta očekivati protiv Fenera i Panatinaikosa.

Košarkaši Partizana su očajno ušli u meč, dozvolili domaćinu seriju 16:2, čupali se do poluvremena, uspjeli da preokrenu u posljednjoj deonici, a onda su birali jako loša rješenja u završnici i doživjeli šokantan poraz u Francuskoj.

"Fokus i energija su bili ključni. Za sve su zaslužni košarkaši Partizana. Asvel je jedan nivo ispod minimum. Falili su im važni igrači, okej fali Partizanu Kalik Džons, ali mislim da će ovaj poraz uzdrmati Partizan. Ne pamtim kad su bili ovako loši, sa druge strane je rival koji je imao dvije pobjede. Ima dovoljno vremena, sedam dana da se spremi Fener, ali ovo je bilo jako loše", rekao je Lončar.

Asvel od početka sezone važi za autsajdera i za tim bez sistema i košarkaškog znanja, ali večeras protiv Partizana nisu izgledali tako.

"Potcijenili smo Asvel, pričali smo o hendikepima koje se nisu desili večeras. Svi igrači su odigrali iznad očekivanja. Lajti nije odigrao ovakvu utakmicu, Seljas, ne bi ga potpisao nijedan evroligaš. Partizan je pobijedio sam sebe, sve čestitke Asvelu koji je kontrolisao utakmicu. Željko nije uspio da nađe rotaciju, Vašington je šutnuo 9 trojki dao dvije što nije uobičajeno. U svakoj situaciji se vidio nedostatak fokusa. Brunu Fernandu je ispadala lopta iz ruku", rekao je u dahu nekadašnji as.

Asvel - Partizan

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crno-bijeli su gubili lopte, ponovo im se desilo nekoliko nesrećnih okolnosti, ali najveći problem je bila koncentracija...

"Partizan je izgubio 17 lopti. Braun se pojavio kasno, Pokuševski je bio najbolji u ekipi, Osetkovski je odigrao sjajno. Milton je imao početničke greške. Svi su bili loši, svi su bili ispod svog nivoa. Biće trening, analiza, ali ovo nije dobro, ne znam šta će da se desi."

Partizan je na kratko pokazao reakciju u drugom poluvremenu, a onda pravo niotkuda dozvolio seriju 9:0.

"Oni nisu odustajali. Oni su ekipa koja može da padne, ali je Partizan pobijedio sam sebe. Imali su prednost na tacni, opet se pojavljuje neke situacije, nismo izveli loptu, Vašington pogodio u nogu, opet se dešavaju iste greške, jure fantazme. Opet smo se nadali boljoj igri, nadali smo se boljitku forme, na kraju novi poraz, to je mnogo loše", kaže Lončar i dodaje:

"Pali se neki alarm, neke stvari moraju dublje da se analiziraju zbog čega igrači padaju. Mislim da svi padaju, mnogo umora, potrebna je dublja analiza. Svaki igrač da se analizira. Siguran sam da bi Tajrik donio neku energiju, ne vjerujem da bi se utopio u letargiju, dosta bi pomogao na skoku. Ponavljaju se greške, više se šutira za tri nego za dva, nedovoljno za dalje utakmice, ne samo protiv Asvela. Biće teških utakmica, sad je sve crno. Šta će da uradi Partizan sad? Ne vjerujem da će biti novih igrača. Čeka se Marinković, da se čeka Džons to je kasno. Vašington je na maksimumu, one može da pruži više od 30+, sa Parkerom ne znamo šta se dešava. Milton mora mnogo bolje, još se prilagođava, ne zna pravila", rekao je Lončar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!