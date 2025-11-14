logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan propustio zicer i potonuo na tabeli Evrolige: Evo gdje su crno-bijeli poslije 11 kola

Partizan propustio zicer i potonuo na tabeli Evrolige: Evo gdje su crno-bijeli poslije 11 kola

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Partizana zabilježili su polovičan učinak u duplom kolu Evrolige.

Tabela Evrolige nakon 11 kola Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Završeno je još jedno duplo kolo Evrolige, a košarkaši Partizana nakon 11 odigranih utakmica imaju skor 4-7. Uspjeli su da pobijede Monako nakon dramatične završnice, ali su propustili "zicer" protiv Asvela u Vilerbanu, što ih je koštalo boljeg plasmana na tabeli, pa posle novog poraza zauzimaju 17. mjesto.

Isti učinak ima i Efes koji je slavio protiv Bajerna, dok lošiji plasman imaju jedino Makabi, Baskonija i Asvel koji je od starta sezone zakucan na dno tabele.

Kriza očigledno nije prošla, izabranici Željka Obradovića su nakon četiri uzastopna poraza pokazali reakciju, prebrodili nezgodni Monako, ali su pali protiv najgoreg tima u ligi i propustili šansu da se približe plej-in zoni. Partizan do kraja novembra očekuju dvije jako teške utakmice, protiv Fenerbahčea u Beogradu, a onda im slijedi okršaj sa Panatinaikosom u Atini.

Što se tiče plej-of zone Crvena zvezda i Hapoel drže prvu poziciju sa skorom 8-3, slijede Olimpijakos, Žalgiris, Panatinaikos i Barselona. Top 10 kompletiraju Valensija, Monako, Fenerbahče i Olimpija.



Пласман обезедио Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga Asvel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC