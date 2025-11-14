Partizan propustio zicer i potonuo na tabeli Evrolige: Evo gdje su crno-bijeli poslije 11 kola

Košarkaši Partizana zabilježili su polovičan učinak u duplom kolu Evrolige.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Završeno je još jedno duplo kolo Evrolige, a košarkaši Partizana nakon 11 odigranih utakmica imaju skor 4-7. Uspjeli su da pobijede Monako nakon dramatične završnice, ali su propustili "zicer" protiv Asvela u Vilerbanu, što ih je koštalo boljeg plasmana na tabeli, pa posle novog poraza zauzimaju 17. mjesto.

Isti učinak ima i Efes koji je slavio protiv Bajerna, dok lošiji plasman imaju jedino Makabi, Baskonija i Asvel koji je od starta sezone zakucan na dno tabele.

Kriza očigledno nije prošla, izabranici Željka Obradovića su nakon četiri uzastopna poraza pokazali reakciju, prebrodili nezgodni Monako, ali su pali protiv najgoreg tima u ligi i propustili šansu da se približe plej-in zoni. Partizan do kraja novembra očekuju dvije jako teške utakmice, protiv Fenerbahčea u Beogradu, a onda im slijedi okršaj sa Panatinaikosom u Atini.

Što se tiče plej-of zone Crvena zvezda i Hapoel drže prvu poziciju sa skorom 8-3, slijede Olimpijakos, Žalgiris, Panatinaikos i Barselona. Top 10 kompletiraju Valensija, Monako, Fenerbahče i Olimpija.



