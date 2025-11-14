Zašto Tajrik Džouns ne igra protiv Asvela? Problem se pojavio pred sam početak meča

Partizan je u posljednjem momentu ostao bez Tajrika Džounsa koji neće igrati protiv Asvela u Evroligi. Povreda nije ozbiljnije prirode.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizangostuje Asvelu i traži petu evroligašku pobjedu u 11. kolu. Moraće to da učini bez Tajrika Džounsa. Centar crno-bijelih povrijedio se pred sam početak meča i neće moći da pomogne ekipi u Lionu.

Prema nezvaničnim saznanjima MONDA u pitanju je povreda mišića noge i nije ništa ozbiljno. Do zagrijavanja se čekalo da se vidi da li će moći da igra, ali su u klubu odlučili da ipak ne rizikuju potencijalno pogoršanje povrede.

Dobra vijest za crno-bijele je da će imati i nedjelju dana odmora pošto je odložen meč sa Igokeom što može da pomogne u oporavku snažnog centra. Što se francuskog tima tiče i oni su u ogromnim problemima sa povredama i igraju samo sa desetoricom ovaj meč.