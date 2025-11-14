logo
Asvel - Partizan, uživo: Crno-bijeli traže drugu pobjedu u duploj evroligaškoj nedjelji 0

Partizan gostuje Asvelu u 11. kolu Evrolige i traži pobjedu na gostovanju.

Asvel Partizan Evroliga prenos uživo Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Partizan traži drugu pobjedu u duploj Evroligaškoj nedjelji. Poslije dramatične utakmice protiv Monaka u Areni pokušaće da savladaju i drugi francuski tim, ali na gostovanju. U Lionu igraju protiv Asvela koji je trenutno najlošiji tim u eliti.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Autor Haris Krhalić
20:06

3' - Partizan se baš muči

Partizan se dosta muči na startu meča, Braun nije gledao gdje su protivnički igrači, Selijas je uzeo, dao lake poene, a onda je poslije dobre odbrane dao trojku, a Traore je zakucao za ogromnih 16:2 za Asvel.

20:04

1' - Užasan početak Partizana

Partizan je veoma loše počeo meč, Asvel je napravio seriju od 6:0, poveo, a Željko Obradović je poslije zakucavanja Traorea odmah tražio minut odmora - 6:0 za Asvel.

20:00

Petorka Partizana

Partizan počinje meč u petorci:

Vašinton, Milton, Braun, Pokuševski,Osetkovski

19:54

Asvel sa desetoricom

Asvel zbog svih povreda ovaj meč igra sa desetoricom igrača.

19:54

Partizan bez Tajrika

Partizan će na ovom meču igrati bez Tajrika Džounsa koji je povrijedio mišić, nije ozbiljna povreda, ali u klubu ne žele da rizikuju.

19:29

Danilović čeka šansu u Lionu

Među 12 igrača koji su otišli u Francusku je i mladi Uroš Danilović.

"Idemo tamo sa 12 igrača. Tu je i mali Danilović, računam na sve koji su mi na raspolaganju. Uvijek sam najsrećniji kada mogu da koristim svih 12, nekad to nije moguće, ali nadam se da će sada biti tako", rekao je Željko Obradović.

Izvor: MN PRESS

19:29

Partizan u ulozi favorita

Partizan je u ovom meču u ulozi favorita i to mora da opravda i na parketu. Asvel ima ogromne probleme sa povredama, dosta izostanaka i uz to imaju i finansijske probleme, pa je Toni Parker najavio i tužbu... Moraće sve to da iskoriste crno-bijeli.

19:27

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

Najnovije