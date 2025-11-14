Autor Haris Krhalić

20 : 06 3' - Partizan se baš muči Partizan se dosta muči na startu meča, Braun nije gledao gdje su protivnički igrači, Selijas je uzeo, dao lake poene, a onda je poslije dobre odbrane dao trojku, a Traore je zakucao za ogromnih 16:2 za Asvel.

20 : 04 1' - Užasan početak Partizana Partizan je veoma loše počeo meč, Asvel je napravio seriju od 6:0, poveo, a Željko Obradović je poslije zakucavanja Traorea odmah tražio minut odmora - 6:0 za Asvel.

20 : 00 Petorka Partizana Partizan počinje meč u petorci: Vašinton, Milton, Braun, Pokuševski,Osetkovski

19 : 54 Asvel sa desetoricom Asvel zbog svih povreda ovaj meč igra sa desetoricom igrača.

19 : 54 Partizan bez Tajrika Partizan će na ovom meču igrati bez Tajrika Džounsa koji je povrijedio mišić, nije ozbiljna povreda, ali u klubu ne žele da rizikuju.

19 : 29 Danilović čeka šansu u Lionu Među 12 igrača koji su otišli u Francusku je i mladi Uroš Danilović. "Idemo tamo sa 12 igrača. Tu je i mali Danilović, računam na sve koji su mi na raspolaganju. Uvijek sam najsrećniji kada mogu da koristim svih 12, nekad to nije moguće, ali nadam se da će sada biti tako", rekao je Željko Obradović. Izvor: MN PRESS

19 : 29 Partizan u ulozi favorita Partizan je u ovom meču u ulozi favorita i to mora da opravda i na parketu. Asvel ima ogromne probleme sa povredama, dosta izostanaka i uz to imaju i finansijske probleme, pa je Toni Parker najavio i tužbu... Moraće sve to da iskoriste crno-bijeli.