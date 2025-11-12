logo
Partizan bez Parkera napada ASVEL: Igrač crno-bijelih mora hitno u SAD

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džabari Parker neće igrati za Partizan u 11. kolu Evrolige

Džabari Parker mora u SAD zbog smrtnog slučaja Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

Partizan nema mnogo vremena za slavlje nakon pobjede nad Monakom u 10. kolu Evrolige. Izabranike Željka Obradovića očekuje novi izazov, pošto već u petak igraju u Vilerbanu protiv ekipe ASVEL-a, ali najtrofejniji trener u tom meču na raspolaganju neće imati Džabarija Parkera.

Partizan je u utorak uveče izbjegao katastrofu u Beogradskoj areni, kada je Monako uspio da serijom 22:0 dovede domaćina u poziciju da "juri" zaostatak. Ipak, izabranici Željka Obradovića uspeli su da mini-serijom u finišu dođu do pobede, ali sada je vreme da započnu niz trijumfa. Prva prepreka biće im meč u Francuskoj, gde će ih ugostiti ASVEL.

Međutim, kako Nova S najavljuje, trener Obradović neće moći da računa na Džabarija Parkera koji će morati hitno da krene put Sjedinjenih Američkih Država zbog smrtnog slučaja u porodici.

Susret Partizana i ASVEL-a na programu je u petak od 20 sati, a domaćin se nalazi u nizu od tri poraza, nakon što su Zvezda, Žalgiris i Hapoel bili bolji od francuske ekipe. Kada je u pitanju Parker, njegov doprinos Partizanu nije bio na zavidnom nivou, naročito u nekoliko posljednjih mečeva. Njegov prosjek u Evroligi je 9,9 poena, 3,1 skok za skoro 22 minuta na terenu, što je u poređenju sa prošlogodišnjim 13,9 poena, 4,1 uhvaćenom loptom i 1,8 podeljenom asistencijom, vrlo razočaravajući doprinos.



Standings provided by Sofascore

KK Partizan Asvel Evroliga Džabari Parker

