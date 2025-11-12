logo
Lijepe vijesti za navijače Partizana: Karlik Džons otkrio kako teče oporavak

Lijepe vijesti za navijače Partizana: Karlik Džons otkrio kako teče oporavak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Karlik Džons doživio je tešku povredu krajem oktobra.

Karlik Džouns skida gips Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Karlik Džouns doživio je tešku povredu koja će ga odvojiti od terena najmanje tri mjeseca. Crno-bijeli su hitno reagovali na tržištu i doveli iskusnog pleja Nika Kalatesa, a navijači ne mogu da dočekaju momenat kada će obojica biti na raspolaganju treneru Željku Obradoviću. Reprezentativac Južnog Sudana je i dalje u gipsu, a tokom gostovanja na klupskoj televiziji nagovijestio je kada bi moglo da bude pomaka u njegovom oporavku.

Nije želio da daje ishitrene prognoze, ali je otkrio da naredne nedjelje skida gips, što je jako pozitivna vijest za crno-bijele. Potrebno je da se odrade dodatni kontrolni pregledi, ali očigledno za sada sve ide po planu. Džouns se povrijedio 20. oktobra u finišu utakmice protiv FMP Železnika i odmah je bilo jasno da je situacija i više nego ozbiljna.

Šta je zapravo povrijedio?

Džouns je doživio prelom pete metatarzalne kosti lijevog stopala. Nakon hitnog snimka konstatovano je da će najefikasniji igrač Partizana odsustvovati barem tri mjeseca. Tokom ljeta je takođe imao peh kada je imao intervenciju na prstu, a taman kada se vratio u takmičarski ritam, ponovo je morao van parketa. Do momenta povrede je u novoj sezoni bilježio 11,4 poena, 2,6 skokova i 5,2 asistencije po meču za 30 minuta na terenu u Evroligi. 

