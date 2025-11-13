Novi igrač u timu Partizana: Uskočio umjesto Džabarija Parkera u avion za Francusku

Željko Obradović odlučio da Uroša Danilovića povede na gostovanje Asvelu u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je prekinuo loš niz u Evroligi pobedom protiv Monaka, a za "duplu pobjedu" u ovoj nedjelji protiv timova iz Francuske će morati da trijumfuje i u Vilerbanu protiv Asvela (petak, 20 časova). Crno-bijeli će i na ovom meču biti oslabljeni pošto već duže vrijeme nema Karlika Džounsa i Mike Murinena, dok sa ekipom ne putuje ni Džabari Parker.

"U Evroligi nema lakih utakmica, niti ekipa protiv koje možeš da upišeš pobjedu unaprijed. Asvel je specifičan tim, često mijenja defanzivne postavke. Pokušaćemo da igramo brzo, da što prije ulazimo u napad i ne dozvolimo im da postave odbranu na način koji njima odgovara. I njima nedostaju važni igrači, kao i nama. Važno je da smo odradili kvalitetan trening, čeka nas put sa presedanjem, ali to je sastavni dio posla. Najvažnija je koncentracija i da ponovimo dobre stvari iz meča sa Monakom...", rekao je Željko Obradović.

Navijači se nadaju da neće biti "stresno" kao protiv Monaka, kada su vodili ubjedljivo i na kraju umalo prosuli pobjedu, pa je istakao da je kjučna kontrola utakmice.

"Da smo igrali mirnije, da nismo gubili lopte, sve bi izgledalo drugačije. U tom periodu imali smo sedam izgubljenih lopti, što je previše. Već na tajm-autu, kada smo imali veliku prednost, upozorio sam da će Majk Džejms uzeti loptu i preuzeti igru - i upravo se to dogodilo. Nadam se da ćemo u narednim mečevima reagovati bolje", naglasio je Obradović.

Pohvalio je i odbranu i to što je ekipa u većem dijelu utakmice donosila pametne utakmice, tako da dodaje da će naglasak biti na onome što je bilo dobro. Takođe, istakao je i da ćemo u Francuskoj vidjeti novog igrača u timu - Uroš Danilović.

"Idemo tamo sa 12 igrača. Tu je i mali Danilović, računam na sve koji su mi na raspolaganju. Uvijek sam najsrećniji kada mogu da koristim svih 12, nekad to nije moguće, ali nadam se da će sada biti tako", zaključio je Željko Obradović o mladom košarkašu koji je prošle sezone debitovao za prvi tim.

Partizan će dati igrače Alimpijeviću

U novembru slijedi i prvi FIBA prozor u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo tokom kog ćemo videti debi novog selektora Dušana Alimpijevića, a Željko Obradović ga je obradovao lijepim vestima.

"Jasno je da svaki igrač koji dobije poziv ima moju punu podršku. Uvijek nam je drago kada naši košarkaši predstavljaju reprezentaciju - to je najveća čast. Klub će uvijek biti spreman da pomogne", naglasio je trener Partizana kako će klub izaći u susret reprezentaciji.

