Željko Obradović pobjesnio na meču sa Asvelom: Sudija ga odmah kaznio

Trener Partizana Željko Obradović dobio je tehničku grešku zbog prigovora.

Izvor: Printscreen/Arena sport

Trener Partizana Željko Obradović sankcionisan je tehničkom greškom zbog prigovora tokom prvog poluvremena utakmice sa Asvelom koja se igra u okviru 11. kola Evrolige. Sudija Migel Anhel Perez bio je neumoljiv i nije se previše dvoumio.

Bunio se Željko Obradović zbog nedosuđenog faula na Bongi, u tim momentima je Asvel bio na ivici dvocifrene prednosti, pa je Obradovićeva frustracija bila donekle opravdana.

Crno-bijeli na ovom meču izgledaju poprilično loše, ne služi ih šut sa distance, a može se reći da Asvel igra jednu od boljih utakmica ove sezone, iako je žestoko oslabljen neigranjem dvojicom ključnih igrača. Imaće će Željko šta da kaže svojim izabranicima na poluvremenu...