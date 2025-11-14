Željko Obradović pobjesnio na meču sa Asvelom: Sudija ga odmah kaznio

Trener Partizana Željko Obradović dobio je tehničku grešku zbog prigovora.
Trener Partizana Željko Obradović sankcionisan je tehničkom greškom zbog prigovora tokom prvog poluvremena utakmice sa Asvelom koja se igra u okviru 11. kola Evrolige. Sudija Migel Anhel Perez bio je neumoljiv i nije se previše dvoumio.
Bunio se Željko Obradović zbog nedosuđenog faula na Bongi, u tim momentima je Asvel bio na ivici dvocifrene prednosti, pa je Obradovićeva frustracija bila donekle opravdana.
Crno-bijeli na ovom meču izgledaju poprilično loše, ne služi ih šut sa distance, a može se reći da Asvel igra jednu od boljih utakmica ove sezone, iako je žestoko oslabljen neigranjem dvojicom ključnih igrača. Imaće će Željko šta da kaže svojim izabranicima na poluvremenu...