logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović pobjesnio na meču sa Asvelom: Sudija ga odmah kaznio

Željko Obradović pobjesnio na meču sa Asvelom: Sudija ga odmah kaznio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Željko Obradović dobio je tehničku grešku zbog prigovora.

Željko Obradović tehnička protiv Asvela Izvor: Printscreen/Arena sport

Trener Partizana Željko Obradović sankcionisan je tehničkom greškom zbog prigovora tokom prvog poluvremena utakmice sa Asvelom koja se igra u okviru 11. kola Evrolige. Sudija Migel Anhel Perez bio je neumoljiv i nije se previše dvoumio.

Bunio se Željko Obradović zbog nedosuđenog faula na Bongi, u tim momentima je Asvel bio na ivici dvocifrene prednosti, pa je Obradovićeva frustracija bila donekle opravdana.

Crno-bijeli na ovom meču izgledaju poprilično loše, ne služi ih šut sa distance, a može se reći da Asvel igra jednu od boljih utakmica ove sezone, iako je žestoko oslabljen neigranjem dvojicom ključnih igrača. Imaće će Željko šta da kaže svojim izabranicima na poluvremenu...

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Asvel Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC