Trener Partizana Željko Obradović žestoko je kritikovao svoje igrače na poluvremenu.
Trener Partizana Željko Obradović očekivano je bio bijesan nakon jako lošeg prvog poluvremena protiv ekipe Asvela. Francuski tim je ušao u meč sa serijom 16:2, izgledali su crno-bijeli jako loše u odbrani i napadu, a posle dvadeset minuta košarke su bili u zaostatku šest poena 42:36.
Iskusni strateg je istrošio dva tajm-auta u prvih pet minuta, što je naglasio kada se vratio sa pauze na poluvremenu. U svom stilu je kritikovao igrače i jasno poručio šta očekuje od njih u nastavku.
"Kakav početak, nismo se ni pojavili na utakmici. Morao sam da pozovem dva tajm-auta u prvih pet minuta. Ovo nije moguće objasniti. Očekujem da moja ekipa reaguje i pokaže karakter. Ništa drugo, prva stvar je to", rekao je Obradović i rukom gestikulirao ka voditelju.
"Kakav početak, ovo ne može da se objasni": Željko Obradović ljut izašao pred kamere
Crno-bijeli su u prošlom kolu uspjeli da savladaju Monako, činilo se da će u Vilerbanu imati "zicer", ali moraće košarkaši Partizana da pokažu mnogo više u nastavku...
