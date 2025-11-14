"Kakav početak, ovo ne može da se objasni": Željko Obradović ljut izašao pred kamere

Trener Partizana Željko Obradović žestoko je kritikovao svoje igrače na poluvremenu.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Trener Partizana Željko Obradović očekivano je bio bijesan nakon jako lošeg prvog poluvremena protiv ekipe Asvela. Francuski tim je ušao u meč sa serijom 16:2, izgledali su crno-bijeli jako loše u odbrani i napadu, a posle dvadeset minuta košarke su bili u zaostatku šest poena 42:36.

Iskusni strateg je istrošio dva tajm-auta u prvih pet minuta, što je naglasio kada se vratio sa pauze na poluvremenu. U svom stilu je kritikovao igrače i jasno poručio šta očekuje od njih u nastavku.

"Kakav početak, nismo se ni pojavili na utakmici. Morao sam da pozovem dva tajm-auta u prvih pet minuta. Ovo nije moguće objasniti. Očekujem da moja ekipa reaguje i pokaže karakter. Ništa drugo, prva stvar je to", rekao je Obradović i rukom gestikulirao ka voditelju.

Crno-bijeli su u prošlom kolu uspjeli da savladaju Monako, činilo se da će u Vilerbanu imati "zicer", ali moraće košarkaši Partizana da pokažu mnogo više u nastavku...

