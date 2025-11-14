"Neke igrače treba da bude sramota, a možda je i do trenera": Željko otvorio dušu na konferenciji

Željko Obradović je poslije poraza od Asvela rekao da neke igrače treba da bude sramota zbog početka utakmice i dešavanja na meču Partizana u Lionu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Asvel TV

Partizan nije uspeo da pobedi najlošiji tim u Evroligi. Doživio je poraz od Asvela (88:87). Bio je to sedmi poraz srpskog tima u 11 utakmica elitnog takmičenja. Željko Obradović došao je na konferenciju i iznio svoje viđenje meča. Nije bilo pitanja francuskih novinara.

"Očigledno je da smo užasno otvorili meč, igrali smo mnogo, mnogo loše, mnogo izgubljenih lopti, to im je dalo lake poene. Vratili smo se, pokušali smo sve. Imali smo neke dobre momente. Donosili smo neke veoma loše igre u napadu u ključnim momentima", počeo je Obradović.

Nastavio je u istom dahu da analizira ono što se dešavalo na parketu.

"Postoje neki razlozi za to. Možda je razlog to što je trener uradio nešto pogrešno. Možda je nešto drugo."

"Neke treba da bude sramota"

Osvrnuo se Obradović na veoma loš početak utakmice u kom je Asvel poveo sa 16:2. Vratili su se crno-bijeli, imali vođstvo na pet minuta prije kraja, na ulasku u posljednja dva minuta bilo je "+4" (79:75) i onda je Asvel napravio seriju 13:5.

"Vjerujem da neki igrači treba da osjećaju sramotu zbog načina na koji smo otvorili meč. Posljednja stvar koju želim da kažem jeste da smo im dali dosta prilika za lake poene u posljednjih pet minuta meča", zaključio je Obradović.

