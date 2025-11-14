logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neke igrače treba da bude sramota, a možda je i do trenera": Željko otvorio dušu na konferenciji

"Neke igrače treba da bude sramota, a možda je i do trenera": Željko otvorio dušu na konferenciji

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović je poslije poraza od Asvela rekao da neke igrače treba da bude sramota zbog početka utakmice i dešavanja na meču Partizana u Lionu.

Željko Obradović izjava poslije poraza od Asvela Izvor: Printscreen/YouTube/Asvel TV

Partizan nije uspeo da pobedi najlošiji tim u Evroligi. Doživio je poraz od Asvela (88:87). Bio je to sedmi poraz srpskog tima u 11 utakmica elitnog takmičenja. Željko Obradović došao je na konferenciju i iznio svoje viđenje meča. Nije bilo pitanja francuskih novinara.

"Očigledno je da smo užasno otvorili meč, igrali smo mnogo, mnogo loše, mnogo izgubljenih lopti, to im je dalo lake poene. Vratili smo se, pokušali smo sve. Imali smo neke dobre momente. Donosili smo neke veoma loše igre u napadu u ključnim momentima", počeo je Obradović.

Nastavio je u istom dahu da analizira ono što se dešavalo na parketu.

"Postoje neki razlozi za to. Možda je razlog to što je trener uradio nešto pogrešno. Možda je nešto drugo."

"Neke treba da bude sramota"

Osvrnuo se Obradović na veoma loš početak utakmice u kom je Asvel poveo sa 16:2. Vratili su se crno-bijeli, imali vođstvo na pet minuta prije kraja, na ulasku u posljednja dva minuta bilo je "+4" (79:75) i onda je Asvel napravio seriju 13:5.

"Vjerujem da neki igrači treba da osjećaju sramotu zbog načina na koji smo otvorili meč. Posljednja stvar koju želim da kažem jeste da smo im dali dosta prilika za lake poene u posljednjih pet minuta meča", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Asvel Evroliga treneri Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC