"Donosili smo loše odluke": Obradović u dvije rečenice analizirao poraz Partizana

"Donosili smo loše odluke": Obradović u dvije rečenice analizirao poraz Partizana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
2

Željko Obradović dao je kratku izjavu poslije poraza od Asvela u Evroligi

Željko Obradović o utakmici Asvel Partizan Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je doživio težak poraz, od najgoreg tima u Evroligi. Izgubio je od Asvela (88:87). Meč koji srpski tim nije smio da izgubi. Željko Obradović dao je kratku izjavu po završetku utakmice.

"Bila je prilika da dobijemo ovaj meč. Donosili smo loše odluke u napadu u ključnim momentima", rekao je Obradović poslije meča.

Partizan je sada pao na 17. mjesto u elitnom takmičenju i moraće što prije da se "probudi". Imaće sedam dana odmora, jer je odložen meč sa Igokeom. Meč sa Fenerbahčeom igra se u Areni narednog petka.

pop73

rumeni, Mislim da ti je vrijeme za čaj. A pogrešno donesene odluke, o kojima ti govoriš, se odnose na jedninu, a ne na množinu. Prema tome....... tik tak, tik tak Znam da radiš iz ljubavi, ali............

