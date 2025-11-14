"Donosili smo loše odluke": Obradović u dvije rečenice analizirao poraz Partizana

Željko Obradović dao je kratku izjavu poslije poraza od Asvela u Evroligi

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je doživio težak poraz, od najgoreg tima u Evroligi. Izgubio je od Asvela (88:87). Meč koji srpski tim nije smio da izgubi. Željko Obradović dao je kratku izjavu po završetku utakmice.

"Bila je prilika da dobijemo ovaj meč. Donosili smo loše odluke u napadu u ključnim momentima", rekao je Obradović poslije meča.

Partizan je sada pao na 17. mjesto u elitnom takmičenju i moraće što prije da se "probudi". Imaće sedam dana odmora, jer je odložen meč sa Igokeom. Meč sa Fenerbahčeom igra se u Areni narednog petka.

