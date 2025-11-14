Željko Obradović dao je kratku izjavu poslije poraza od Asvela u Evroligi
Partizan je doživio težak poraz, od najgoreg tima u Evroligi. Izgubio je od Asvela (88:87). Meč koji srpski tim nije smio da izgubi. Željko Obradović dao je kratku izjavu po završetku utakmice.
"Bila je prilika da dobijemo ovaj meč. Donosili smo loše odluke u napadu u ključnim momentima", rekao je Obradović poslije meča.
"Donosili smo loše odluke": Obradović u dvije rečenice analizirao poraz Partizana
Partizan je sada pao na 17. mjesto u elitnom takmičenju i moraće što prije da se "probudi". Imaće sedam dana odmora, jer je odložen meč sa Igokeom. Meč sa Fenerbahčeom igra se u Areni narednog petka.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!