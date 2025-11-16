"Džaba Željko viče kad nema svog Branka Lazića": Legendarni as tvrdi da je kasno za Partizan

Nekadašnji košarkaš Partizana Goran Grbović prokomentarisao je situaciju u crno-bijelom taboru poslije poraza od Asvela.

Izvor: Printscreen/Arena sport

Košarkaši Partizana doživjeli su jedan od najtežih poraza od kada se Željko Obradović vratio u klub, a više nema dileme da u crno-bijelom taboru nešto ne štima. Najtrofejniji evropski trener je potpuno izgubio živce, nije birao riječi, izjavio je kako je razočaran i da se igrači nenormalno ponašaju, što može dodatno loše uticati na atmosferu koja je odavno narušena.

Nije Partizan na vrijeme doveo pojačanja, na sve se nadovezala teška povreda Karlika Džonsa, a sada je Obradović izgubio konce u svlačionici. Nekadašnji as crno-bijelih Goran Grbović dao je svoje viđenje situacije i nije nimalo optimističan...

"Trener je isključivo odgovoran za ono na terenu. To je sve, to je njegov posao. Za sve ostalo, pa to mora da se dijeli. Ima tu još ko je odgovaran. Sportski direktor, direktor kluba, svi koji su učestvovali u tome. Trenerevo je, ma koliko bio veliki, čak i Željko, da zada svom timu saradnika, koji dovodi igrače, šta mu je potrebno, ne govorim o imenima. Time može da se licitira, pa se kaže, treba mi taj i taj", slobodan je i slično…. Malo mi to oko telefona nije za neku ozbiljnu diskusiju. Ako je to razlog da onako igraju, onda smo svi negdje pogriješili, to je posebna priča", rekao je nekadašnji as Partizana Goran Grbović u razgovoru za Sport klub.

Šta je ključni problem u Partizanu ove sezone?

"Mislim da je problem u konstalaciji ekipe. Ovaj tim, za ono što on hoće da igra, uopšte nije dobar. Nekako mi se čini da su ovo sve igrači koji su "iznuđeni" da se kupe. Recimo, Dilan Osetkovski je solidan, ali za ovaj nivo igre, to nije to. Željko voli da igra bez centara, sa lažnim peticama. Tajrik Džons za mene nije klasični centar, on se vodi kao broj "pet", ali on je atleta koji više liči na „tajt enda“ u američkom fudbalu nego što liči na košarkaša. Dobro skače u odbrani i napadu, može da istrči kontru. Međutim, kada leđima primi loptu, to se zna u ovom sportu, moraš da prijetiš, skupljaš u odbrani itd, on se saplete, svaka niska lopta mu udara u koljeno. On nije onaj koji garantuje čak ni deset poena iz reketa. Ovaj Bruno Fernando, može da odigra."

Povreda Karlika Džonsa je potpuno poremetila koncepciju. Partizan u svojim redovima definitivno nema igrača koji bi mogao da nadomesti njegov izostanak.

"Kada se priča o povrijeđenima, sve su to isti igrači. Niko tu ne garantuje ni deset poena na utakmici, čak ni Vošington. Šta će mi njegovih 25 poena, kada izgubi pet ključnih lopti. A to je posljedica nemanja plejmejkrea. Kuka se zbog povrede Karlika Džonsa, mora sa time da se pomire. Pa ni kod drugih ne igraju neki važni igrači, ali ostali daju maksimum. Da li ste vidjeli ekipu dekoncentrisanu kao crno-bijeli u Vilerbanu, ili onih četiri, pet minuta protiv Monaka. Ja ne vidjeh, svi daju maksimum, ko god da uđe sa klupe. E, sad, da li igraju dobro ili loše, to je nešto drugo, ali se vidi želja i koncentracija."

Stigao je Nik Kalates koji je donio neku sigurnost u napadu, ali je Džabari Parker najveće razočarenje.

"Nik Kalates je miran igrač, ne gubi lopte, upošljava i "četvorke" i "petice", drži utakmicu u drugoj, trećoj brzini. U ovom trenutku, nije toliko opasan po koš, koliko u pik end rolu i pik end popu. To mu je glavno oružje, ali trenutno nema sa kime da igra. Da ne navodim ranije primjere Jović – Marjanović… Partizan ima američku ekipu. Pa, Džabari Parker nije navikao da ovako igra. Mnogo se od njega očekivalo, a on nije ni deset odsto onog što je bio. On je in/aut igrač, jako opasan iz vremena u Barseloni. Sada nije ni in, ni aut igrač. Ne pogađa ni sa (polu)distance, ni za tri, potpuno je nezainteresovan. Odatle i ono "oni gledaju telefone", pa ko im to dozvoljava?!"

Partizan nema lidera u svlačionici ni na terenu, Grbović navodi primjer nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.

"Svi su kudili Branka Lazića (nekadašnji kapiten Zvezde, prim. aut), zbog ovog, onog, a on 20 godina držao svlačionicu. Ko to radi u Partizanu? Vanja Marinković, pa ne može on to da izvede. Ne može da ih digne, probudi, grdi, da ih motiviše na taj način. Željko viče, te viče, prije i poslije. A igrači su postali imuni na to. I to je posljedica svega i svačega, pa lošeg izbora (iznuđenih) igrača, onih koje su kupili. Neke u životu ne bih ni pomislio da dovedem u Partizan."

Navijači i dalje čekaju

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizanove pristalice i dalje žale za propuštenom prilikom za plasman na Fajnal-for Evrolige u sezoni 2022/23 kada su u četvrtfinalu elimisani poslije velike drame od Real Madrida.

"Na krilima onih utakmica sa Real Madridom, u četvrtfinalu Evrolige (sezona 2022/23), ložimo već četiri godine navijače. E, sad se oni bune jer nema rezultata. Nikakvih. Ne u smislu da Partizan sad eksplodira kao Crvena zvezda ili Hapoel, Žalgiris…Nego nemaju ni igru, nešto po čemu je klub bio prepoznantljiv. Ne borbenost, nego način kako igraju. E, to se izgubilo. Igramo sa Amerikancima, nemamo pomoć sa strane. A zašto crveno-bijeli imaju ovakav prodor, nalet… Imaju tri klase igrača – domaće, Nigerijce i Amerikance, koji su se probudili i snašli u svemu tome. Imaju i trenera (Saša Obradović), koji sve to može da hendluje."

"E, sad to se odražava i na bijes navijača. Ne razumijem kako mogu da izgube pred 20.000 ljudi u Areni. Možeš da izgubiš, ali daš 200 odsto, a taj koji te pobjeđuje, mora onda da pruži 201 %. A to je jako teško pred tom publikom. Meč sa Asvelom, kulminacija je svega lošeg što se dogodilo u predsezoni, pa početkom i sada."

"Imali su šansu da krenu seriju "tri-tri". Dobili su kako su već dobili Monako, a i tu se vidjela totalna dekoncentracija od 33. minuta i serije gostiju od 22:0, pa dobiješ Asvel i probaš kod kuće da srušiš Fener. To bi onda bilo 6-6, onda si poskočio gore, malo ispod sredine, ali si tu unutra, računa se na tebe. A ovako…"

"Ne znam, kako će poslije ovoga što je rečeno, a to je znak da nisu koncentrisani, nisu prisutni u meču, nemaju fokus… Ne znam kako misle da ih vrate. Kritikom? Pa, ne vrijedi, kasno je za to. To je trebalo u startu."

Na direktno pitanje da li ima Obradovićeve odgovornosti i da li legendarni trener može nekako da fokusira izabranike, Grbović je kategoričan:

"Trener je isključivo odgovoran za ono na terenu kao što sam rekao. Kako će da utiče na odrasle ljude, da li će da ga slušaju ili ne, na to ne može da utiče. Obradović je samo naveo o čemu se radi u toj izjavi. Da slobodnije prevedem: ‘Ne mogu da radim sa igračima koji nisu fokusirani.’ To je već posljedica nečega, ne znam čega, iskren da budem", zaključio je Grbović za "Sportklub".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!