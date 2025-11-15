logo
"Razočaran sam, igrači se ponašaju nenormalno": Željko ostao u šoku zbog scene iz svlačionice Partizana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Željko Obradović priznao je da je razočaran i da ne zna više kako da reaguje na igrače koji odmah poslije meča u svlačionici gledaju telefone.

Željko Obradović o telefonima i igračima Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Partizan je izgubio od Asvela, doživio sedmi poraz u 11 kola Evrolige. Željko Obradović je prvo na konferenciji za medije otvorio dušu, a onda je isto učinio pred kamerama Arene sport. Nikada ga ovakvog nismo vidjeli poslije meča.

"Pojedini igrači treba da se zapitaju što je tako loše počeo meč. Bilo je sramno.. Dolazi veliki bro ljudi koji nas prati i hoće da gledaju tim koji se bori i koji mora da ima želju. Igrači ne razmišljaju o utakmici. Pred meč sam ušao u svlačionicu, svi su bili na telefonima. Ponašaju se nenormalno. Ne mogu da shvatim. Uvijek ću da preuzmem odgovornost, ali ne mogu da shvatim. Poslije meča je slika bila ista, ne znam više kako da reagujem. Pokušao sam sa izmjenama...", rekao je Obradović.

Nije se na tome zaustavio. Nije bilo potrebe da voditeljka uopšte postavi naredno pitanje.

"Ne da sam razočaran, nego nemam riječi da opišem koliko se loše osjećam. Ne shvataju da neko dolazi ovdje zbog njih. Da neko igra bolje i borbenije, pa to je nemoguće. Ponavlja nam se ono što nam se dešava u zadnje vrijeme, čak i u mečevima koje smo dobijali. Veoma loše odluke u napadu i u odbrani gdje primamo poene u završnici napada."

"Kakav bre naporan put"

Poslije toga je usledilo pitanje o tome što će igrači Partizana imati sedam dana pred meč sa Fenerbahčeom za odmor poslije napornog puta.

"To je izgovor, kakav naporan put, svi su u istoj situaciji. Nema napornog puta. Imaće slobodan dan, pa opet na teren. Imaćemo pet dana, probaćemo da radimo najbolje moguće. Ovakva slika je katastrofa."

Tajrik? Pitajte njega

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Na kraju je upitan i za razlog zbog kog Tajrik Džouns nije igrao protiv Asvela.

"Tajrik? Možete da pitate njega ili medicinski staf. To je sve. Hvala", zaključio je Obradović.

KK Partizan Željko Obradović Evroliga

Hmm

Najbolje da das sam otkaz, posto ti uprava ne sme.

