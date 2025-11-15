logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pakleni raspored Partizana u Evroligi: Do kraja godine stižu najbolji - ima li nade za crno-bijele?

Pakleni raspored Partizana u Evroligi: Do kraja godine stižu najbolji - ima li nade za crno-bijele?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan do kraja godine pred sobom ima još osam evroligaških mečeva, od čega će na čak pet biti domaćin

Raspored Partizana u Evroligi do kraja godine Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao poraz u 11. kolu Evrolige, pošto je izgubio od najlošije plasirane ekipe u elitnom takmičenju. ASVEL nije dozvolio crno-bijelima da veži dva trijumfa, a umjesto toga tim iz Vilerbana prekinuo je seriju od četiri izgubljena meča. Pred Partizanom je veliki zadatak, ako iole mašta o daljoj fazi takmičenja.

Ono što makar na papiru djeluje da ide na ruku ekipi Željka Obradović to je raspored, pošto u narednih osam mečeva, Partizan pet igra kod kuće. Međutim, zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu koje će biti na programu u Beogradskoj areni, oni će već 26. decembra morati da napusti svoj dom. Već je poznato da će Partizan neke od mečeva odigrati u Beču. Postoji još jedna dobra stavka - sve do druge polovina decembra nećemo prisustvovati duplom kolu elitnog takmičenja.

A, raspored kaže: Partizan u narednom, 12. kolu dočekuje šampiona Evrolige - Fenerbahčea. Njihov meč na programu je u petak od 20.30 sati, ali ono što bi moglo utješiti crno-bijele jeste činjenica da ekipa Šarasa Jasikevičijusa igra uz dosta uspona i padova. No, u posljednjih nekoliko susreta čini se da je šampion pronašao put, pa je čak i nanio poraz Hapoelu. Potom Partizan putuje prošlogodišnjem šampionu Evrolige - Panatinikosu. Taj meč najavljen je za 25. novembar u 20.15.

Naredne nedjelje crno-bijeli će na domaćem terenu tražiti šansu protiv Bajerna, koji je trenutno u nizu poraza , ali je vrlo važno znati da su u pitanju tijesni rezultati u kojima je lopta mogla biti i na strani ekipe iz Minhena. Zatim nas u 15. kolu očekuje "vječiti derbi", crno-bijeli su ponovo domaćini u elitnom takmičenju, a ugostiće Crvenu zvezdu. Ritam u kojem se nalazi tim Saše Obradović svakako ne raduje Partizan, s obzirom na to da su crveno-bijeli zasjeli na tron takmičenja.

Do kraja godine, Partizan će odigrati još četiri utakmice. Najprije nas očekuje duplo kolo 17. decembra, kada u Srbiju stiže Virtus, a onda crno-bijeli dva dana kasnije gostuju Žalgirisu. Potom 26. decembra Partizan igra protiv Makabija, a dan pred proslavu Nove godine gostuje u Valensiji.

Raspored Partizana u Evroligi

  • Partizan - Fenerbahče 21. novembar u 20.30
  • Panatinikos - Partizan 25. novembar u 20.15
  • Partizan - Bajern 4. decembar u 20.45
  • Partizan - Crvena zvezda 12. decembar u 20.30
  • Partizan - Virtus 17. decembar u 20.30
  • Žalgiris - Partizan 19. decembar u 19
  • Partizan - Makabi 26. decembar u 18
  • Valensija - Partizan 30. decembar u 20.30

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga raspored

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC