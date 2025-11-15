Ostoja Mijailović progovorio o lošoj igri Partizana i statusu Obradovića

Ostoja Mijailović govorio je o lošoj situaciji u Partizanu i porazima crno-bijelih.

Partizan je u sezoni za nama u potpunosti promijenio tim, pa su i očekivanja bila manja, s obzirom na to da je bio neophodan period prilagođavanja. U novoj godini, očekivalo se da će sačuvani kostur ekipe napraviti iskorak, no tim Željka Obradovića i dalje traži formu. Tim povodom, predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je poteze crno-bijelih.

Partizan je poslije vrlo dramatične utakmice u Beogradu protiv Monaka, krenuo put Vilerbana gdje je upisao novi poraz u Evroligi. I možda to ne bi bio problem, da tim Željka Obradovića nije izgledao poprilično nezainteresovano na terenu. Nema sumnje da će neki koraci u Partizanu biti potrebni, a o kakvim odlukama je riječ govorio je predsjednik kluba.

"Ne želim da komentarišem oscilacije u igri jer nisam dovoljno košarkaški stručan da prepoznam šta je tačno problem u vezi sa tim. O tome ću razgovarati sa našim stručnim štabom sljedeće nedjelje", rekao je Ostoja Mijailović u razgovoru za Sport klub.

"S početka sezone sam rekao koja su naša tri cilja. Jedan od tri je disciplina u ekipi, očigledno se taj cilj ne ostvaruje… Takođe ćemo o tome razgovarati. Juče u toku dana je svima u klubu isplaćena redovna plata, klub je likvidan i plaća svoje obaveze na vrijeme, to je posao uprave", kaže Mijailović.

Šta je Mijailović rekao o Željku Obradoviću?

Legendarni trener je stigao u Partizan i dalje ima podršku navijača, a predsjednik kluba nešto slično je rekao: "Željko Obradović će uvijek imati moje povjerenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobjeđujemo."

Ali šta dalje? "Planiram da povučem potez u narednom periodu, o tome ću razgovarati sa svojim saradnicima, a ne sa medijima", rekao je Ostoja Mijailović.

Kad su u pitanju obaveze Partizana izabranike Željka Obradovića očekuje susret u 12. kolu Evrolige, a tada će Partizan ugostiti šampiona ovog takmičenja, ekipu Ferebahčea u petak od 20.30 sati.



