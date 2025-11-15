Željko Obradović je u završnici meča bio ljut na Tajrika Džounsa, pa su kamere uhvatile momenat i kada se nije pozdravio sa njim na klupi Partizana.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je izgubio meč od najlošijeg tima u Evroligi, poraz od Asvela (88:87) je težak udarac za crno-bijele. Imaju skor od samo četiri pobjede u 11 mečeva u elitnom takmičenju i jasno je da postoje problemi. Uz sve što se dogodilo na terenu viđena je i jedna situacija na klupi koja je privukla veliku pažnju - Željko Obradović odbio je da pruži ruku Tajriku Džounsu.

Na 2:35 do kraja utakmice Obradović tražio je "čelendž" pošto je lopta otišla u aut. Smatrao je da se odbila od igrača Asvela, a ne od Bruna Fernanda kako su sudije prvobitno pokazale. Poslije gledanja snimka ostala je odluka da je lopta za domaći tim, a u tim momentima je Tajrik prišao do njega i signalizirao arbitrima da su pogriješili.

Vidi opis Obradović odbio da pruži ruku Tajriku Džounsu: Željko odmahnuo, umešali se i njegovi pomoćnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 12 / 12 AD

Tada ga je Obradović vidio i rekao mu da se vrati na mjesto, a sa usana centra moglo je da se pročita "u redu". On je pružio ruku treneru, koji nije uzvratio, već mu je mahnuo da se vrati tamo gdje je sjedio. Nastavio je snažni centar da insistira, pa su se umiješali pomoćnici, Vladimir Androić mu je prišao i odvukao ga nazad.

U tom momentu Partizan je imao četiri poena prednosti (79:75), ali je onda Asvel napravio seriju 13:5 i tako stavio tačku na meč.

Zašto nije igrao? Pitajte Tajrika

Vidi opis Obradović odbio da pruži ruku Tajriku Džounsu: Željko odmahnuo, umešali se i njegovi pomoćnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tajrik Džouns nije igrao protiv Asvela zbog povrede mišića. Pred sam početak meča je došlo do problema, nisu crno-bijeli željeli da rizikuju da pogoršaju povredu i odlučili su da on neće biti u sastavu. Dobra vijest je da povreda nije ozbiljna. Poslije utakmice je Željko dobio pitanje za njega i za to što nije igrao.

"Tajrik? Možete to da pitate njega ili medicinski staf. To je sve. Hvala", rekao je Obradović u izjavi za "Arenu sport".