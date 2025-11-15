logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se krije iza Obradovićevog odbijanja? Mnogo se priča o rukovanju sa Tajrikom, ovo je istina

Šta se krije iza Obradovićevog odbijanja? Mnogo se priča o rukovanju sa Tajrikom, ovo je istina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Meč protiv ASVEL-a obilježio je i kadar u TV prenosu u kojem trener Željko Obradović odbija da se rukuje sa Tajrikom Džounsom

Zašto su se Obradović i Tajrik Džouns raspravljali Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je ponovo upisao poraz u Evroligi, činjenica na meču na kojem je to najmanje dozvoljeno, s obzirom na to da je ASVEL bio u seriji od četiri poraza, a crno-bijeli tek započeli povratak na pobjednički put. Međutim, ekipa Željka Obradovića nije izgledala sjajno, to je izazvalo frustracije mnogih u Partizanu, pa i Tajrika Džounsa koji je meč gledao sa klupe.

Partizan je odigrao jedan od najlošijih mečeva u sezoni, možda i prethodnih nekoliko sezona... Crno-bijeli su bili korak od pobjede kad su tri minuta prije kraja vodili četiri poena razlike (79:75), baš ti momenti bili su ključni. Sudijske odluke mogu da utiču na rezultat, zbog toga je Tajrik Džouns, koji je već poznat po ishitrenim reakcijama, poželio da se umiješa u dešavanja na terenu.

S obzirom na to da je centar Partizana bio u civilu i maltene kao gledalac, nikako nije smio da se nađe na mjestu na kojem se našao, a to je pored zapisničkog stola. Zbog toga je trener Željko Obradović reagovao, iskusni trofejni stručnjak nije želio da rizikuje tehničku grešku u ključnim momentima meča, kako je objasnio Sport klub.

Na snimku koji je obišao društvene mreže, može se reći i "zapalio" s obzirom na to da je brzo postao viralan, može se vidjeti kako i stručni štab Partizana prilazi kako bi Tajrika uputio na njegovo mjesto. Brzo su prišli pomoćni trener Vladimir Androić i tim-menadžer Luka Vukilić, kako crno-bijeli ne bi već dodatno ispaštali.

Dok je Obradović objašnjavao centru da mora da ode, pokazivao mu je rukom, a Tajrik je to iskoristio kako bi mu. Ipak, trener Partizana je samo hladnokrvno odmahnuo.

Podsjetimo, Tajrik je propustio susret sa ASVEL-om zbog problema sa mišićem noge. Vrlo je vjerovatno da će se centar naći na terenu u Beogradskoj areni, u petak od 20.30 sati kad Partizan bude dočekao šampiona Evrolige u 12. kolu takmičenja.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Asvel Željko Obradović Tajrik Džouns Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC