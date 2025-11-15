Meč protiv ASVEL-a obilježio je i kadar u TV prenosu u kojem trener Željko Obradović odbija da se rukuje sa Tajrikom Džounsom

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je ponovo upisao poraz u Evroligi, činjenica na meču na kojem je to najmanje dozvoljeno, s obzirom na to da je ASVEL bio u seriji od četiri poraza, a crno-bijeli tek započeli povratak na pobjednički put. Međutim, ekipa Željka Obradovića nije izgledala sjajno, to je izazvalo frustracije mnogih u Partizanu, pa i Tajrika Džounsa koji je meč gledao sa klupe.

Partizan je odigrao jedan od najlošijih mečeva u sezoni, možda i prethodnih nekoliko sezona... Crno-bijeli su bili korak od pobjede kad su tri minuta prije kraja vodili četiri poena razlike (79:75), baš ti momenti bili su ključni. Sudijske odluke mogu da utiču na rezultat, zbog toga je Tajrik Džouns, koji je već poznat po ishitrenim reakcijama, poželio da se umiješa u dešavanja na terenu.

Vidi opis Šta se krije iza Obradovićevog odbijanja? Mnogo se priča o rukovanju sa Tajrikom, ovo je istina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Arena Sport Br. slika: 12 12 / 12 AD

S obzirom na to da je centar Partizana bio u civilu i maltene kao gledalac, nikako nije smio da se nađe na mjestu na kojem se našao, a to je pored zapisničkog stola. Zbog toga je trener Željko Obradović reagovao, iskusni trofejni stručnjak nije želio da rizikuje tehničku grešku u ključnim momentima meča, kako je objasnio Sport klub.

Na snimku koji je obišao društvene mreže, može se reći i "zapalio" s obzirom na to da je brzo postao viralan, može se vidjeti kako i stručni štab Partizana prilazi kako bi Tajrika uputio na njegovo mjesto. Brzo su prišli pomoćni trener Vladimir Androić i tim-menadžer Luka Vukilić, kako crno-bijeli ne bi već dodatno ispaštali.

Dok je Obradović objašnjavao centru da mora da ode, pokazivao mu je rukom, a Tajrik je to iskoristio kako bi mu. Ipak, trener Partizana je samo hladnokrvno odmahnuo.

Podsjetimo, Tajrik je propustio susret sa ASVEL-om zbog problema sa mišićem noge. Vrlo je vjerovatno da će se centar naći na terenu u Beogradskoj areni, u petak od 20.30 sati kad Partizan bude dočekao šampiona Evrolige u 12. kolu takmičenja.



