Miško Ražnatovic pecnuo Željka Obradovića: "2005, pa 2025, uvijek neki problemi sa njima"

Miško Ražnatović je na društvenim mrežama prokomentarisao dešavanja na košarkaškoj sceni.

Partizan se ne nalazi u dobrom ritmu, poslije pobjede u Beogradu ovaj tim je upisao poraz u Pariz, pošto je ekipa Asvela bila bolja u 11. kolu Evrolige. Nakon meča trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o problemima u klubu, a potom je i sportski menadžer Miško Ražnatović prokomentarisao izjavu trofejnog stratega.

"Dugo sam u ovom poslu i bas primjećujem da su se igrači prilično promijenili. Tako su neke 2005 bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025 se isključivo fokusiraju na mobilne telefone! Uvijek neki problemi sa njima", napisao je Miško Ražnatović na tviter nalogu i tom prilikom aludirao na izjavu Željka Obradovića iz 2005.

Dobro je poznata konferencija za medije na kojoj je tadašnji selektor Srbije i Crne Gore na Eurobasketu 2005. javno govorio o igračima i problemima sa kojima se susreo u timu. Nešto slično ponovio je i na konferenciji za medije poslije meča sa Asvelom.

"Pojedini igrači treba da se zapitaju što je tako loše počeo meč. Bilo je sramno.. Dolazi veliki bro ljudi koji nas prati i hoće da gledaju tim koji se bori i koji mora da ima želju. Igrači ne razmišljaju o utakmici. Pred meč sam ušao u svlačionicu, svi su bili na telefonima. Ponašaju se nenormalno. Ne mogu da shvatim. Uvijek ću da preuzmem odgovornost, ali ne mogu da shvatim. Poslije meča je slika bila ista, ne znam više kako da reagujem. Pokušao sam sa izmjenama...", rekao je Obradović.

Šta je Obradović rekao 2005?

Željko Obradović je 2005. izašao pred novinare i rekao:

"Kada budete imali priliku da pričate sa igračima, pitajte ih za ovo što pričam. I dalje mislim da smo najbolja reprezentacija ovdje, košarkaški. Ljudski smo mnogo daleko i te odnose koje je trebalo da sređujem u ova dva mjeseca, to u životu nisam rekao. Rekao sam im i u svlačionici da ću ovako otvoreno da pričam. Ono što sebi zamjeram, za razliku od njih poći ću od sebe, pogledajte se u ogledalo, ako si pošten prema sebi, možeš da pričaš. Mnogi od njih su nepošteni. Moja greška je što ih nisam odmah otjerao na prve stvari koje sam vidio da su loše u timu."

Nacionalni tim prvenstvo je završio na devetom mjestu.

"Prvo sam ljudski, najtoplije, ljudski, pokušao da uspostavim kontakt, da im objasnim da je ovo reprezentacija i da nema ništa svetije od svoje zemlje. Da nemam način da ih kaznim, da mogu samo da ih otjeram. Za razliku od nekih, oni su došli, željeli da igraju. Na okupljanju na Kopaoniku, kada je Marko Jarić došao rekao sam im 'hvala što ste došli da igrate i što dobro trenirate i što se dobro ponašate'. Bilo gdje da smo otišli poslije toga, moram da vodim računa ko će da ostane do pet ujutru u gradu, ko će da bude veći šmeker. Da poslije tri dana u Novi Sad saznam, dođe završna faza i kažem im da ne dolaze u 12:01, ne zbog mene i mog ega, nego zato što treba da budu koncentrisani."

"Biću otvoren, kao i cijeli život. Zamjeram sebi što nisam izašao prvog dana da vam kažem šta je istina. Ne mogu više, nakupilo se. Razmišljam o njihovom egu. Igram osminu finala, da idem u Beograd, gdje me cijela zemlja gleda i neću da trčim jer mi nije dodao loptu, pa onda ovaj neće da uzme odgovornost, treći ne zna zašto nije napravio faul, kako ja da znam?"

"Ako sam 50 puta pričao o detaljima, kako da igramo? Ne vrijedi. Da su igrači u mom timu, kunem vam se nikada mi lakše nije bilo da donesem odluku koja dvojica otpadaju, još četvorica su bili u planu, prvi put u životu mi nije bilo žao. Kroz cijele pripreme bilo je 7-8 ljudi koji su spremni i koji hoće da ginu, griješe, ali ginu, to je prvi preduslov da poštuju grb. Koje paralele sad da pravimo sa ostalim timovima. Na 15 razlike protiv Letonije u trećoj četvrtini treba da smirujem, dolaze na klupu i svađaju se zašto je dodao jednom, ne drugom. Bože ima li te. Ljudi, 15 razlike, jedna lopta, dva poena, njima to važnije. Kapiten je sad u svlačionici rekao da imaju privatne novinare i menadžere, ne znam ko veliča koje ljude."

Nastavio je u istom dahu.

"Ja sam trener, da sam odustao od nekih igrača koji imaju imena, vjerovatno bih imao problem sa vama. Jer ovaj igrač igra ovdje ili onde. Meni su svi isti, nema razlike između NBA i Evrope. Da su bili u mom klubu, ne bi 24 sata izdržali kod mene. Ovo je reprezentacija, odvojiš dva mjeseca. Nemojte majstori da Željko Obradović razmišlja zašto smo izgubili od Grčke na pripremama 19 razlike. Zašto? Jer su njih petorica do 5 ujutru bili u diskoteci."

"Do pet ujutru, ali nemaju onu stvar da izađu i kažu na sastanku 'ja sam bio'. Nemaju ponos. Onda razmišljam zašto su me Grci dobili 19 razlike u mojoj hali u Atini. Poslije dva dana slučajno saznajem. Ljudi koji me znaju mi priđu i kažu da su mi petorica bili u diskoteci. Mislite da nekoga to zanima. Njima je problem što je tim menadžer gospodin Paspalj htio da provjeri ko je bio, oni se zbog toga naljutili. Vi shvatate to? Nisam istraživao, nisam policajac, ja sam trener."

Tadašnju reprezentaciju činili su: Dejan Bodiroga, Darko Miličić, Vule Avdalović, Igor Rakočević, Vlado Šćepanović, Marko Jarić, Željko Rebrača, Nenad Krstić, Dejan Milojević, Dejan Tomašević i Milan Gurović.