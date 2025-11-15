Košarkaš Asvela Zek Seljas pravo niotkuda se nametnuo kao jedan od lidera Asvela.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Asvela nanijeli su poraz ekipi Partizana u Vilerbanu bez dvojice nosilaca igre, a jedan od najboljih mečeva u karijeri odigrao je Amerikanac Zek Seljas. Ako pitate stručnu javnost, niti je Asvel evroligaški tim, niti Seljas ima evroligaški kvalitet, ali po ko zna koji put se pokazalo da je "ranjeni lav najopasniji".

Do utakmice sa Partizanom, francuski tim koji godinama ne donosi ništa Evroligi, imao je samo dvije pobjede, a onda je osjetio da ima šansu protiv letargičnih crno-bijelih i uspio da makar malo popravi utisak. Najefikasniji u Asvelu bio je Seljas sa 18 poena, 4 skoka i 3 asistencije, a bolju partiju ove sezone odigrao je jedino protiv Baskonije kada je dao 23 poena.

Vidi opis Partizanov dželat sa "najgorom frizurom": Nadam se da će se mnogi šišati kao ja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Rođen je u Juti 1997. godine, srednju školu je završio u rodnom Bauntifulu i potiče iz košarkaške porodice. Seljas je cijelu svoju koledž karijeru proveo na Univerzitetu Brigam Jang, nastupivši u 134 utakmice tokom četiri sezone, sa prosjekom od 6,6 poena po utakmici, postao je 8. najbolji šuter za tri poena u programu, uz prosječan procenat šuta od 39,5%. Nisu ovo bile obećavajuće brojke, ali nije odustao od košarke...

Prvi seniorski ugovor potpisao je slovenačkim Prjevidzom 2020. godine gdje je doživio povredu i odigrao samo pet utakmica prosječno bilježivđi 13,4 poena. Potom je otišao u Gruziju gdje je nosio dres Vera Tbilsija gdje je imao sjajan prosjek od 22,1 poen.

Uslijedio je transfer u Drugu ligu Njemačke gde je igrao Tajgers Tibingen. Dobre partije je naplatio kada je prešao u Vircburg koji se takmiči u Bundesligi. Tamo je ostavio sjajan utisak, zadužio kapitensku traku, da bi prešao u Asvel na kraju sezone 2024/25. Sa francuskim timom je potpisao jednogodišnji ugovor.

Seljas je izuzetno eksplozivan igrač, a saigrači ga cijene zbog energije i timskog duha. Nedavno je Dejvid Lajti istakao šta su njegove najveće vrline kao igrača.

"Zek je sjajan momak. On je profesionalac nad profesionalcima. Dolazi u teretanu spreman da radi, spreman da uči. Njegova energija je zarazna za tim. On je veliki dio onoga što ćemo raditi ove godine. Moramo da stvorimo energiju, moramo dati navijačima nešto zbog čega će navijati", rekao je veteran Asvela.

Iako nije Argentinac, Seljas nosi takozvanu frizuru "muleta" i po njoj je prepoznatljiv. Uz brkove koje takođe njeguje zaista je zanimljiva pojava na terenu, ali mnogi bi se složili da je zaslužio titulu "najgora frizura u Evroligi".

"Nadam se da će to pokrenuti trend i da ćemo početi da viđamo više muleta u publici", rekao je Seljas nedavno.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!