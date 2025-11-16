Tajrik Džouns uopšte nije povrijeđen? Zbog ovoga je Željko Obradović bio ljut

Uoči utakmice Tajrik Džouns se požalio na bol koji niko od medicinskog tima nije mogao da utvrdi, a Željku Obradoviću je "pao plan" za meč sa Asvelom.

Američki košarkaš Tajrik Džouns nije nastupio za Partizan protiv Asvela u gostima, a veliku pažnju privukla je reakcija sa meča kada Željko Obradović nije htio da mu pruži ruku, da bi posle utakmice ostao zagonetan o njegovom statusu i povredi koju je prijavio.

"Tajrik? Možete da pitate njega ili medicinski tim. To je sve. Hvala", bilo je sve što je rekao Željko Obradović o Džounsu tokom "ribanja" igrača koji su nastupili protiv Asvela, da bi sada stigle nove informacije.

Tajrik Džouns se požalio na bol u mišiću donjeg stomaka tokom prvog laganog treninga u Francuskoj, računalo se da će moći da pomogne, da bi isto prijavio i pred sam početak utakmice, prenosi "Sport Klub". Nijedno stručno lice iz tima Partizana nije moglo da potvrdi ili negira postojanje tog bola, niti bilo koji snimak, ali simptomatično je da su se slične stvari dešavale i uoči pojedinih mečeva ABA lige.

Preciznije rečeno, postoji bojazan da je Tajrik Džouns sam odlučio da ne igra ovu utakmicu jer je imao manji problem, pa se već spekuliše da je unaprijed računao da će Partizan pobijediti "fenjeraša" Evrolige.

Sa druge strane, dobra vijest za Partizan je da Tajrik Džouns nije povređen i da će moći da pruži pomoć ekipi već na sljedećem meču protiv Fenerbahčea u "Beogradskoj areni" koji je zakazan za 21. novembar. Naravno, sve pod uslovom da Obradović ne odluči da disciplinuje centra poslije dešavanja u Francuskoj.

Šta će Partizan uraditi?

Podsjetimo, Željko Obradović je poslije utakmice rekao da su njegovi igrači "nenormalni" pošto mu se nimalo nije dopalo što su bili na telefonima uoči ovako važnog duela u Evroligi, pa je reagovao i Ostoja Mijailović.

"Planiram da povučem potez u narednom periodu, o tome ću razgovarati sa svojim saradnicima, a ne sa medijima", rekao je Mijailović.

