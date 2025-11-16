logo
Džabari Parker ostaje duže u Americi: Evo kada će biti na raspolaganju Željku Obradoviću

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Poznato je kada se Džabari Parker vraća u Beograd.

Kad se Džabari Parker vraća u Beograd Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Džabari Parker nije mogao da pomogne saigračima na utakmici sa Asvelom, pošto je hitno morao da se vrati u Ameriku zbog smrtnog slučaja. Dugo se već spekuliše o njegovom statusu, spominjao se rastanak sa crno-bijelima, ali za sada Željko Obradović i dalje računa na najveće ljetno pojačanje. Sad je poznato kada će se ponovo priključiti timu.

Iako je trebalo da stigne u nedjelju, sve je prolongirano za utorak. Sahrana je bila u subotu u kasnim časovima, zbog čega će Parker doći u utorak, prenio je "Mozzartsport".

Ruku na srce, Parker nije oduševio, čak štaviše, nije pokazao profesionalizam i posvećenost koji su se od njega očekivali. Imao je problem sa sitnim povredama, pa propustio je neke utakmice i sve u svemu ostavio neubjedljiv utisak. 

Crno-bijeli su dobili slobodno u ABA ligi jer je pomjeren meč sa Igokeom, pa ih naredni meč očekuje sa Fenerbahčeom u Evroligi. Sada je već jasno da Parker neće biti 100 posto spreman jer je meč zakazan za petak od 20.30 u Beogradskoj areni. Imaće dva dana za trening i odmor, a vidjećemo a li će to biti dovoljno za njegovu pripremu...

