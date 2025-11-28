logo
Mika Murinen pognute glave napustio teren: Dok u Partizanu gori, on doživio poraz koji nije očekivao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mika Murinen je otišao da igra za Finsku i izgubio je od Mađara u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Finska poražena od Mađarske u kvalifikacijama Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok se u Partizanu dešavaju krupne stvari i čekamo da vidimo da li će Željko Obradović ostati na klupi, neki od košarkaša crno-bijelih nastupaju za svoje reprezentacije. Dok je Isak Bonga sa Nemačkom pobijedio, Mika Murinen i Finska su izgubili.

Mladi krilni košarkaš koji je kao prava transfer bomba stigao u Beograd sada je igrao 18 minuta u porazu svog tima od Mađarske na gostovanju 89:82. Završio je meč sa 9 poena i 8 skokova uz 1 asistenciju.

Kod Mađara Perl je imao 25 poena, naturalizovani Nejt Rivers 16 uz 6 skokova, a Somogi je imao 11 poena, 6 asistencija i 5 skokova. Kod Finaca Sasu Salin je sa 16 poena i 7 skokova bio najbolji, dok su Jantunen i Mađuni imali po 13 poena, a Valtonen 11.

Ovo je bio prvi meč Finske u kvalifikacijama, a Susijengi kako navijači zovu ovaj tim su upisali poraz. Osim Mađarske i Finske u grupi su Francuska i Belgija čiji je meč u toku.

Mika Murinen Finska Mađarska

