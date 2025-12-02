logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je Mirko Ocokoljić? Doveo ga Željko, vodiće Partizan dok Paspalj ne nađe nasljednika

Ko je Mirko Ocokoljić? Doveo ga Željko, vodiće Partizan dok Paspalj ne nađe nasljednika

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan je i zvanično potvrdio da će u narednom periodu Mirko Ocokoljić voditi tim Partizana.

Mirko Ocolkoljić privremeni trener KK Partizan Izvor: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia

"Do izbora novog šefa stručnog štaba, ekipu će sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić", stoji u saopštenju KK Partizan povodom imenovanja Žarka Paspalja na mjesto sportskog direktora KK Partizan. 

U svom najskorijem TV gostovanju predsjednik kluba Ostoja Mijailović je naglasio da nije bilo pregovora sa bilo kim oko preuzimanja mjesta trenera crno-bijelih i da će se time baviti novi sportski direktor. Sada znamo da je to legendarni Žarko Paspalj, ali za sada djeluje da neće biti rješenja do naredne utakmice.

Sljedeći meč košarkaši Partizana igraju u Evroligi protiv Bajerna u četvrtak i sva je prilika da će Mirko Ocokoljić sjediti na klupi. Djelovalo je da bi možda tu poziciju mogao da preuzme Aleksandar Matović koji je već ranije bio prelazno rješenje, ali ipak će Ocokoljić voditi tim protiv Bavaraca.

Ko je Mirko Ocokoljić?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

On je jedan od četiri asistenta koji su radili u stručnom štabu Željka Obradovića. Stigao je posljednji, da zameni Bogdana Karaičića koji je nakon vođenja crno-bijelih u Superligi dobio posao u Arisu. Nakon što su Vladimir Androić i Đozep Marija Iskjerdo podnijeli ostavke nije ostalo mnogo opcija.

Mirko Ocokoljić je bio poznat i kao košarkaš koji je nastupao za Železničar, Borac iz Čačka i OKK Beograd u Srbiji, kao i Banvit u Turskoj, te Asesoft u Rumuniji. Ostavio je veliki trag kao pomoćnik u Francuskoj gdje je radio sa Zvezdanom Mitrovićem i Sašom Obradovićem u Monaku, a takođe je bio i u Asvelu. Radio je i u mladoj reprezentaciji Srbije, ali i u Marijupolju gdje je bio dio stručnog štaba Azovmaša.

Tagovi

KK Partizan Mirko Ocokoljić košarka Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC