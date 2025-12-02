Ko je Mirko Ocokoljić? Doveo ga Željko, vodiće Partizan dok Paspalj ne nađe nasljednika

Partizan je i zvanično potvrdio da će u narednom periodu Mirko Ocokoljić voditi tim Partizana.

Izvor: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia

"Do izbora novog šefa stručnog štaba, ekipu će sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić", stoji u saopštenju KK Partizan povodom imenovanja Žarka Paspalja na mjesto sportskog direktora KK Partizan.

U svom najskorijem TV gostovanju predsjednik kluba Ostoja Mijailović je naglasio da nije bilo pregovora sa bilo kim oko preuzimanja mjesta trenera crno-bijelih i da će se time baviti novi sportski direktor. Sada znamo da je to legendarni Žarko Paspalj, ali za sada djeluje da neće biti rješenja do naredne utakmice.

Sljedeći meč košarkaši Partizana igraju u Evroligi protiv Bajerna u četvrtak i sva je prilika da će Mirko Ocokoljić sjediti na klupi. Djelovalo je da bi možda tu poziciju mogao da preuzme Aleksandar Matović koji je već ranije bio prelazno rješenje, ali ipak će Ocokoljić voditi tim protiv Bavaraca.

Ko je Mirko Ocokoljić?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

On je jedan od četiri asistenta koji su radili u stručnom štabu Željka Obradovića. Stigao je posljednji, da zameni Bogdana Karaičića koji je nakon vođenja crno-bijelih u Superligi dobio posao u Arisu. Nakon što su Vladimir Androić i Đozep Marija Iskjerdo podnijeli ostavke nije ostalo mnogo opcija.

Mirko Ocokoljić je bio poznat i kao košarkaš koji je nastupao za Železničar, Borac iz Čačka i OKK Beograd u Srbiji, kao i Banvit u Turskoj, te Asesoft u Rumuniji. Ostavio je veliki trag kao pomoćnik u Francuskoj gdje je radio sa Zvezdanom Mitrovićem i Sašom Obradovićem u Monaku, a takođe je bio i u Asvelu. Radio je i u mladoj reprezentaciji Srbije, ali i u Marijupolju gdje je bio dio stručnog štaba Azovmaša.