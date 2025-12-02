logo
"Tog igrača nisam htio da dovedem u Partizan": Željko se iznenadio kada ga je vidio u klubu

"Tog igrača nisam htio da dovedem u Partizan": Željko se iznenadio kada ga je vidio u klubu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović je otkrio da Dilan Osetkovski nije bio njegova želja, kao i da je morao da se odrekne usluga Frenka Nilikine kako bi doveo centra.

Željko Obradović nisam ja doveo Dilana Osetkovskog Izvor: Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Profimedia

Doskorašnji trener Košarkaškog kluba Partizan Željko Obradović obratio se navijačima povodom svog odlaska iz redova crno-belih. Govorio je o razlozima odlaska, podnošenju ostavke, a zatim se osvrnuo i na neka kadrovska rešenja. Prvo se dotakao toga što Zoran Savić nije ima ugovor dok se sastavljao tim za narednu sezonu. 

Takođe je istakao da je bio iznenađen kada je u klub došao Dilan Osetkovski, Istakao je da on nije bio rješenje koje je želio i da je bio iznenađen odlaskom Brendona Dejvisa. 

"Moram da se vratim i na leto koje smo imali ove godine, neke stvari nisu bile normalne u funkcionisanju kluba, ali vi tražite i hoću zbog vas da iznesem. Hoću da vam kažem da situacija u kojoj je klub radio, a u kojoj sportski direktor Zoran Savić nije imao ugovor dok se radio prelazni rok, gdje smo na moje insistiranje se nalazili svaki dan i pričali i nisam malo bio iznenađen kada sam dobio informaciju da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da se potpiše. Iako sam ja rekao predsjedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, on je rekao - pa mi smo ga već potpisali. Samo da razjasnim tu situaciju. Osetkovski nije moj potpis. Ali pričam o momku koji je bio izuzetno vrijedan, koji je radio i ponašao se kao pravi profesionalac. Ali čisto istine radi moram da to ponovim da to nije bila moja odluka", rekao je Željko Obradović. 

Australija, povrede i centar koji je falio

Pričao je doskorašnji trener crno-bijelih i o turneji koju je klub imao u Australiji pred početak sezone, kao i o potrazi za centrom. Na kraju je doveden Bruno Fernando, ali po cijenu odlaska Frenka Nilikine. 

"Klub je imao potrebu za turnejom u Australiji i složio sam se. Nažalost igrači su nam se ispovređivali i otišli smo na turneju gdje smo igrali u jednom momentu sa samo jednim visokim igračem. Tada sam obavio razgovor i rekao sam Zoranu i Ostoji: 'Da li shvatate u kakvoj smo situaciji? Da li shvatate da taj odnos koji imate da to nije normalno. Da ne može Zoran da radi na ovakav način bez ugovora, to morate da riješite jer je to dobro za klub i moramo da dovedemo još jednog visokog igrača.'

Nažalost molio sam ih da ostavimo Majka. Nismo uspjeli u tome, pričali smo o petici, a petica nije bilo. Na kraju smo uspjeli, ali treba vratiti film. Mislim da je Bruno došao pred utakmicu, koje je to već kolo bilo Evrolige, više se ni ne sjećam. Da bi doveli Bruna morali smo da otpustimo Frenka Nilikinu, jednog plejmejkera. Odluka koja je takođe bila delikatna, ali smo je uradili jer smo mislili da je neophodno da imamo još jednog visokog igrača.

Desilo se poslije šta se desilo. Povrijedio se Karlik Džouns, povrijedio se Šejk Milton, izvanredna dva čovjeka i dva igrača. I onda smo došli u situaciju da igramo protiv agresivnih ekipa. Teška situacija za mene kao trenra. Morali smo da tražimo neka rješenja". istakao je Željko Obradović. 

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Dilan Osetkovski

